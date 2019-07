Grandine Pescara, chicchi come arance: 18 feriti, anche una donna incinta

GRANDINE PESCARA FERITI FOTO VIDEO – Diciotti feriti, tra i quali anche una donna incinta. È l’incredibile bilancio, a Pescara, di una violenta grandinata che ha colpito oggi, mercoledì 10 luglio, la costa abruzzese. In tarda mattinata sulla città capoluogo sono caduti chicchi grandi come arance che hanno creato danni a cose e costretto le persone a mettersi al riparo.

Sono 18 le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dalla grandine. Come riferito dall’Ansa, in ospedale c’è una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare.

Sono state danneggiate diverse auto, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati.

La grandine ha creato danni anche in provincia di Teramo. Sono stato numerosi i disagi per la circolazione anche nell’entroterra abruzzese. Sulla superstrada che da Teramo conduce al mare le automobili si sono fermate in coda per scarsa visibilità.

Grandine Pescara, strade come fiumi

Dopo la grandinata su Pescara è cominciato un violento nubifragio. Ovunque si sono registrati allagamenti. Le strade si sono ridotte a fiumi in più punti del capoluogo. In pieno centro l’acqua ha raggiunto un livello fino a 10 centimetri.

Ovviamente ci sono stati subito enormi disagi alla viabilità. Sono andati in tilt i centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, per la gestione delle numerose richieste di intervento. Ai colli si è creata una frattura nel manto stradale e il sindaco della città, Carlo Masci, ha attivato la somma urgenza per il ripristino.

