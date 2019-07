Federico Fashion style moglie – Federico Fashion style, meglio conosciuto come il parrucchiere dei vip, è spesso al centro delle riviste patinate non solo per i suoi trattamenti stravaganti come le schiariture con i palloncini ad elio, le tinture con la Nutella o la maschera al mentolo.

Più volte Federico Lauri è stato al centro dei pettegolezzi per una sua presunta omosessualità, una curiosità morbosa che ha sempre trovato ampio sfogo sulle piattaforme social.

E invece il 30enne di Anzio, che può vantare tra le sue clienti, Alba Parietti, Claudia Galanti, Aída Yéspica, Giulia De Lellis e Valeria Marini, ha chiarito ancora una volta la sua situazione sentimentale.

Il protagonista dello show di Real Time “Il Salone delle Meraviglie”, ha dichiarato di avere una compagna da ben 12 anni, Letizia, e una figlia, Sophie Maelle.

Al settimanale “Vero” l‘hairstylist dei vip ha parlato della sua famiglia rivelando anche che gli piacerebbe avere altri bambini. Parlando della primogenita, Lauri ha rivelato: “Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe.

Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero”.

E alla domanda se sposerà la compagna, il parrucchiere ha risposto così: “Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare”.

Un altro figlio invece? “Mi piacerebbe, ma ho troppi impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia”.

