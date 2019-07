Ragazzo disabile sollevato dalla folla durante un concerto: il video commuove il web

Disabile sollevato al concerto – L’immagine di un giovane in sedia a rotelle sollevato dalla folla durante un concerto sta commuovendo il web.

Il video è stato girato in Spagna durante un evento di musica metal che richiama ragazzi da tutta Europa, il “Resurrection Fest” che si tiene a Viveiro nella Galizia.

Una manifestazione che richiama 100mila persone in quattro giorni per assistere alle performance di gruppi mondiali come gli Slayer e gli Slipknot. E Alex, il ragazzo disabile immortalato in questi scatti, indossava proprio la maglietta di questa ultima band.

Come gli altri giovani attorno a lui, il ragazzo stava assistendo scatenato all’esibizione di una band quando è stato improvvisamente sollevato dalla folla e trasportato quasi fin sotto al palco.

Un gesto che ha colpito la sensibilità del web che ha ricondiviso l’immagine in rete scattata da David Cruz, uno dei fotografi ufficiali del festival che poi l’ha postata su Instagram totalizzando migliaia di like e condivisioni.

“Momento epicissimo”, ha scritto Cruz nella didascalia della foto che ha raccolto in breve tempo più di 8mila like sul social network.

Una storia che ricorda molto quella vissuta da Laura Floris, una donna di 54 anni affetta da sclerosi multipla e costretta a vivere a letto che però è riuscita a realizzare il suo sogno: assistere a un concerto di Vasco Rossi che le aveva riservato un posto come ospite speciale.

