Insistono le indiscrezioni rispetto alla possibilità che Chiara Ferragni sia incinta del suo secondo bambino.

Leone avrà un fratellino? Ancora non ci sono conferme, ma sui social network la notizia rimbalza da un po’. In particolare, sotto alle foto di Leo che mamma Chiara pubblica sul suo account Instagram (e sono davvero tante) si moltiplicano i commenti in cui si allude al fatto che la fashion blogger sia in dolce attesa.

“Che bello! Leo tra poco avrà un fratellino o una sorellina!”, si legge in qualche commento. “Chiara è di nuovo incinta! Che notizia meravigliosa!”, scrive qualcun altro. Insomma, le indiscrezioni rispetto al fatto che Chiara Ferragni possa essere incinta si fanno sempre più forti. Anche se da parte dell’influencer di Cremona come del rapper milanese non ci sono conferme.

Ma non tutti i followers sembrano della stessa idea. Alcuni infatti demoliscono le indiscrezioni che vorrebbero Chiara Ferragni ancora incinta portando una semplice quanto evidente motivazione: la fashion blogger ha la stessa vita super frenetica di prima. Continua a spostarsi come una trottola da una parte all’altra, per lavoro e per divertimento. Fatto sta che la sua vita non sembra essere cambiata per niente rispetto ai mesi scorsi.

In più proprio in questi giorni Chiara Ferragni sta affrontando viaggi lunghi e importanti. Qualche mese fa, quando Chiara e Fedez sono volati alle Maldive per un viaggio prenotato oltre un anno prima e poi posticipato, la fashion blogger spiegava che la motivazione per cui quella vacanza era stata spostata era perché lei aveva appena scoperto di essere incinta e un viaggio così lungo l’avrebbe messa alla prova, creandole forse qualche difficoltà nella gravidanza.

Il fatto che la Ferragni continui a prendere l’aereo e a vivere una vita particolarmente piena di impegni non lascia pensare che sia incinta. Ma chissà che non abbiano ragione quei follower che credono davvero che sia incinta?

