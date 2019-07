Blood & Treasure trama | Di cosa parla la serie tv | Puntate | Rai 2

BLOOD & TREASURE TRAMA – Rai 2 punta a una nuova serie televisiva andata in onda sui canali americani soltanto qualche mese fa. Si tratta di Blood & Treasure, un nuovo drama action che vede come protagonisti Matt Barr e Sofia Pernas.

La serie nasce da un’idea di Matthew Federman e Stephen Scaia e va in onda su Rai 2 da mercoledì 10 luglio 2019 in prima serata.

Di cosa parla Blood & Treasure? Vediamolo insieme.

Blood & Treasure trama | Di cosa parla la serie tv

Danny è un ex agente dell’FBI, ora avvocato specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate. In realtà, Danny è un geniale esperto d’antichità e la sua ex ragazza, Lexie, è invece un’abile criminale che ruba opere d’arte.

I due sono costretti ad allearsi per catturare uno spietato terrorista che ha distrutto la tomba di Marco Antonio e Cleopatra per impossessarsi di un inestimabile tesoro con il quale finanzia i suoi attacchi terroristici.

Danny e Lexie seguono le tracce dell’uomo, ma al tempo stesso qualcuno li pedina: si tratta degli agenti federali che vedono nella loro alleanza un’arma pericolosa e fuorilegge.

Blood & Treasure, la nuova serie televisiva arriva su Rai 2

I due partner in crime setacciano tutta l’Europa partendo dall’Egitto andando alla ricerca della dottoressa Castillo (rapita dai terroristi dopo l’attacco alla tomba) e devono risolvere un antico mistero egizio prima di essere catturati dai federali. La loro è una battaglia le cui origini risalgono a oltre 2000 anni prima.

L’annuncio dell’arrivo di Blood & Treasure è stato reso noto il 30 novembre 2017 e ha ottenuto tredici episodi per la prima stagione ancor prima che venisse strutturato un episodio pilota. In genere, quando si tratta di nuove serie televisive, il network testa prima il terreno per capire quanto possa esse fertile quindi una scelta del genere, considerando il genere action drama, sorprende.

Il cast di Blood & Treasure

Blood & Treasure vi aspetta da mercoledì 10 luglio 2019 in prima serata su Rai 2 con il primo episodio.

Dove vedere in tv e streaming la nuova serie Blood & Treasure