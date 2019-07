Blood & Treasure streaming | Dove vedere in tv | Diretta | Rai 2 | RaiPlay

BLOOD & TREASURE STREAMING – A partire da mercoledì 10 luglio 2019, va in onda su Rai 2 un nuovo appuntamento televisivo. Blood & Treasure è la nuova serie televisiva che arriva dritta dall’America (dove è stata lanciata in tv soltanto a maggio 2019) e che propone un’avventura che attraversa l’Europa e una fetta di storia grazie a Danny e Lexie.

Danny è un ex agente dell’FBI esperto d’antichità, mentre Lexie – oltre a essere la sua ex fiamma – è un’abile ladra di opere d’arte. Il loro percorso s’incrocerà di nuovo a causa di un attentato. Un furbo terrorista ha fatto saltare in aria la tomba di Marco Antonio e Cleopatra appropriandosi di un inestimabile tesoro, dopodiché ha catturato la dottoressa Castillo ed è fuggito.

Blood & Treasure, la nuova serie televisiva arriva su Rai 2

Nonostante sia stato dato per morto, Danny sa benissimo che l’uomo è ancora vivo e si mette sulle sue tracce in compagnia di Lexie. Insieme attraverseranno l’Europa e dovranno anche decifrare un antico mistero egizio prima che i federali, che sono alle loro calcagna, li arrestino.

Ma dove vedere Blood & Treasure?

Blood & Treasure s treaming | Dove vedere in tv

La nuova serie televisiva è arrivata sui piccoli schermi americani il 21 maggio 2019 grazie a CBS, ma in Italia viene diffusa in prima tv su Rai 2.

Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD e al tasto 102 per la pay-tv di Sky.

La trama al completo di Blood & Treasure

Blood & Treasure streaming | Come vedere in diretta

Chi invece vuole seguire in diretta streaming la messa in onda della nuova serie televisiva, può farlo usufruendo di smartphone, pc o tablet e accedendo alla piattaforma di RaiPlay.

Tutto quello che dovete fare è iscrivervi tramite email o Facebook e selezionare il programma di vostro interesse.

Il cast di Blood & Treasure

Blood & Treasure inoltre è disponibile anche in on demand, ciò significa che potete recuperare gli episodi anche dopo la loro messa in onda.

Questa sera, 10 luglio 2019, sintonizzatevi sui canali che vi abbiamo indicato a partire dalle 21:20.