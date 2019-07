Blood & Treasure | Serie tv | Trama | Cast | Streaming | Rai 2 | Puntate

BLOOD & TREASURE – Blood & Treasure è una nuova serie televisiva che va in onda da mercoledì 10 luglio 2019 in prima serata su Rai 2.

Il secondo canale di Viale Mazzini, con la conduzione di Carlo Freccero, è maggiormente predisposto alle novità d’oltreoceano. Dopo aver mandato in onda il reboot di Streghe, Rai 2 si appresta a una nuova serie d’avventura nuova di zecca, prodotta e trasmessa infatti in terra natia (Stati Uniti) dal 21 maggio 2019.

Blood & Treasure è composto attualmente da una sola stagione, che può contare su tredici episodi. Ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia, la serie vede come protagonisti Matt Barr e Sofia Pernas.

Di cosa parla la serie tv? E il cast da chi è formato? Dove vederlo in streaming?

Blood & Treasure | Trama

Blood & Treasure è una serie televisiva d’azione che racconta di Danny McNamara, un esperto di antichità con una passione spropositata per Indiana Jones (icona del genere). Danny è costretto a riallacciare i rapporti con la sua ex, Lexi, un’abile ladra di opere d’arte. Il motivo lo riporta a uno spietato terrorista che distrugge la tomba di Marco Antonio e Cleopatra per entrare in possesso del tesoro d’inestimabile valore protetto al suo interno.

I due si mettono sulle tracce del criminale dall’Egitto fino in Europa, tentando di risolvere un antico mistero egizio. Nel mentre, Danny e Lexie vengono pedinati dagli agenti federali e devono riuscire a risolvere il mistero prima di essere catturati.

Blood & Treasure | Cast

Chi fa parte del cast della nuova serie di Rai 2? Partiamo dal protagonista, Danny, un ex agente dell’FBI e avvocato specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate che è interpretato da Matt Barr. L’attore ha recitato in diverse serie televisive come Bones, The O.C., Castle, Gossip Girl e con un ruolo rilevante in Sleepy Hollow.

Al suo fianco la bella Lexie, sua ex fiamma ed esperta truffatrice interpretata da Sofia Pernas (Jane the Virgin).

Nel cast vediamo ancora James Callis, Katia Winter, Michael James Shaw, Oded Fehr, Alicia Coppola e Mark Gagliardi.

Blood & Treasure | Streaming

Dove vedere la serie tv? In tv o in streaming? Semplice. La prima stagione è andata in onda su CBS (canale americano) a maggio 2019 e in italia arriva soltanto qualche mese dopo, a partire da mercoledì 10 luglio 2019 in prima serata su Rai 2. Chi vuole seguire la serie in diretta può farlo tramite RaiPlay.

