Blood & Treasure cast | Attori | Personaggi | Protagonisti | Serie tv

BLOOD & TREASURE CAST – A partire da mercoledì 10 luglio 2019, va in onda la nuova serie televisiva Blood & Treasure in prima serata su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini sotto la conduzione di Carlo Freccero ha ampliato lo spazio dedicato alle serie televisive e quest’estate, dopo l’arrivo di Streghe, Rai 2 si prepara a una nuova avventura sul piccolo schermo.

La serie, intesa come un action drama, racconta di Danny – un ex agente dell’FBI esperto d’antichità – riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata Lexie, un’abile ladra d’opere d’arte che le tornerà utile per mettersi sulle tracce di un terrorista che ha depredato e distrutto la tomba di Marco Antonio e Cleopatra per appropriarsi di un prezioso tesoro.

Come se non bastasse, durante l’attacco è stata catturata una donna, la dottoressa Castillo, che Danny vorrà ritrovare. Con l’aiuto di Lexie, il protagonista si metterà sulle tracce del terrorista ma sarà anche dentro il mirino degli agenti federali che vorranno arrestarlo.

Chi fa parte del cast di Blood & Treasure? Vediamolo insieme.

Blood & Treasure cast | Attori e protagonisti

A interpretare il protagonista Danny, un ex agente dell’FBI esperto d’antichità, è Matt Barr, un volto molto noto al piccolo schermo poiché ha recitato in tantissime serie televisive come Castle, Gossip Girl, Bones, One Tree Hill, Trauma e Sleepy Hollow; ma l’abbiamo visto anche al cinema in film come Pedro e Un uragano all’improvviso.

Al suo fianco vedremo Lexie Vaziri, ladra e truffatrice interpretata da Sofia Pernas, attrice vista in Age of thre Dragons, Operation Rouge e sul piccolo schermo in Leverage, NCIS e Jane the Virgin.

Nel cast vediamo anche Simon Hardwick, un contrabbandiere internazionale che ha collaborato con Danny in passato ed è interpretato da James Callis (Arrow, Merlin, Eureka).

Blood & Treasure, la nuova serie televisiva arriva su Rai 2

Katia Winter, che ha recitato in Dexter e Sleepy Hollow, interpreta Gwen Karlsson, un agente dell’Interpol che collabora con Danny sul Caso Farouk. Aiden Shaw conosciuto anche come Dwayne Coleman è un trafficante d’armi interpretato da Michael James Shaw.

Ancora, nel cast di Blood & Treasure vediamo Karim Farouk, terrorista egiziano sopravvissuto all’attacco di un drone e finto morto; è interpretato da Oded Fehr, attore che abbiamo visto in Blacklist, Quantico, C’era una volta, Le regole del delitto perfetto e The First.

La trama al completo di Blood & Treasure

La Dottoressa Ana Castillo, mentore di Danny e rapita dal terrorista, è interpretata da Alicia Coppola, mentre Monsignor Chuck Donnelly (un vecchio amico di Danny che lavora al Ministero degli esteri del Vaticano) è interpretato da Mark Gagliardi.

Blood & Treasure va in onda su Rai 2 con la prima stagione da mercoledì 10 luglio 2019.

Dove vedere in tv e streaming la nuova serie Blood & Treasure