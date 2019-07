Blood & Treasure anticipazioni | Prima puntata | 10 luglio 2019 | Rai 2

BLOOD & TREASURE ANTICIPAZIONI – Arriva una nuova serie televisiva su Rai 2 a partire da mercoledì 10 luglio 2019: Blood & Treasure è il nuovo action drama che animerà i mercoledì sera del pubblico della Rai, in compagnia di Danny, Lexie e una caccia al terrorista.

Andata in onda negli Stati Uniti a maggio 2019, la serie televisiva arriva in Italia sul secondo canale della Rai con l’intenzione d’intrattenere i telespettatori con i tredici episodi che compongono la prima stagione.

Blood & Treasure, la nuova serie televisiva arriva su Rai 2

Danny è un ex agente dell’FBi ma un abile esperto dell’antichità che dovrà riallacciare i rapporti con la sua ex Lexie, una ladra d’opere d’arte, per rintracciare un terrorista che ha finto la sua morte per potersi godere il bottino fuori dai radar.

Mercoledì 10 luglio 2019 va in onda la prima puntata. Vediamo quali sono le anticipazioni.

Blood & Treasure anticipazioni | Prima puntata | La maledizione di Cleopatra.

Il primo episodio è composto da tre puntate. Il primo è intitolato “La maledizione di Cleopatra – Parte 1” e vede la dottoressa Ana Castillo rapita dai terroristi in seguito a un’importante scoperta sulla tomba di Cleopatra e Marco Antonio.

La Castillo è la mentore di Danny, il quale decide di rimettersi in contatto con Lexie per salvare la dottoressa, anche se i rapporti con l’ex fiamma non erano rimasti nel migliore dei modi: lei infatti l’aveva ritenuto colpevole della morte del padre.

La trama al completo di Blood & Treasure

Danny approfitterà di un’asta a Roma per rapide Shaw, un intermediario dei terroristi, e chiederà un riscatto di 2 milioni di dollari. Lexie, purtroppo, commette un errore e l’uomo riesce a scappare.

Nella seconda puntata di questa sera, intitolata “La maledizione di Cleopatra – Parte 2” invece torniamo indietro nel tempo, al 1942 quando alcuni soldati tedeschi rimasero intrappolati nella tomba di Cleopatra. Tornando al presente, vediamo Shaw scappare da Danny e Lexie e trovare un nuovo acquirente per i tesori rubati, Karim Farouk. Quest’ultimo è a sua volta un terrorista che tutti credono morto. Danny e Lexie riescono a rintracciare di nuovo Shaw, ma lo perderanno di nuovo.

L’azione poi ci porta al Vaticano, dove Danny incontra Padre Chuck Donney il quale rivela che Shaw è scappato a Istanbul.

Blood & Treasure anticipazioni | Prima puntata | Il codice di Hawaladar

Il terzo e ultimo episodio in onda questa sera s’intitola “Il codice di Hawaladar” e vede un altro sospettato nell’elenco di Danny. Oltre a Shaw, compare infatti un ex collega dei servizi segreti del protagonista che potrebbe collaborare con i terroristi. L’Interpol recluta Danny e Lexie per catturare Farouk, facendo squadra con Gwen Karlsson e Asim Masood.

Arrivati a Parigi, Danny finge di essere Shaw per attirare l’attenzoine di Farouk, ma viene scoperto e si salverà grazie all’intervento di Gwen.

Lexie invece sospetta di Asim credendolo una spia di Farouk che intanto si è nascosto a Roma. Lexie aveva torto e lo scoprirà quando Asim morirà.

Blood & Treasure vi aspetta con la prima puntata questa sera, mercoledì 10 luglio 2019, in prima serata su Rai 2.

