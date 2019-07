Battiti Live 2019 | Cantanti | Artisti | Concerti | Italia 1 | Ospiti | Cast | Scaletta | Conduttori | Tappe | Streaming

Torna Battiti Live 2019, la grande musica dell’estate protagonista in prima serata su Italia 1. Giunto alla diciassettesima edizione, Battiti Live nasce dal programma radiofonico di Radionorba Battiti dalla Caverna, dal 2017 viene trasmesso in differita su Italia 1. Come sempre i migliori cantanti e artisti del momento si esibiranno per farci ballare al ritmo dei tormentoni di questa estate, nelle varie tappe del tour. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Battiti Live 2019 | Tappe

Si tratta di un vero e proprio concerto itinerante nelle più belle località del Sud Italia. Il tour è partito da Vieste il 30 giugno, quindi è proseguito a Brindisi il 7 luglio, mentre il 14 luglio la festa musicale si sposterà a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari per il gran finale.

Cinque tappe per la kermesse di Radionorba che tutti gli appassionati di musica potranno seguire nel corso del mese di luglio su Italia 1 in prima serata. Il primo appuntamento, con la tappa di Vieste, è prevista per mercoledì 10 luglio 2019.

Battiti Live 2019 | Conduttori

A condurre queste serate di grande musica, con i cantanti più amati dal pubblico, sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, insieme per il terzo anno consecutivo. “È uno show che mi ha conquistata sin dalla prima edizione.

Un’emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei “battiti” che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell’ottima musica. Sarà un’altra estate fantastica, ne sono certa”, ha raccontato la Gregoraci.

A fare da tramite tra il pubblico e gli artisti è in tutte le tappe di Battiti Live 2019 Mariasole Pollio, la webstar di appena 15 anni che rivolgerà le domande dei fan ai cantanti.

Sul palco il corpo di ballo guidato da Federica Posca. Tra i ballerini anche Bryan Ramirez di Amici di Maria De Filippi.

Battiti Live 2019 | Cantanti | Cast

Cinque tappe nelle più belle location della Puglia. Battiti Live torna anche quest’anno proponendo la grande musica di Radionorba, trasmessa poi in differita su Italia 1. Ma quali sono i cantanti di questa edizione?

Sul palco di Battiti tutti i migliori artisti del momento, come Irama, Il volo, Mahmood, Gigi D’Alessio e molti altri.

Ecco il cast completo dei cantanti che vedremo nel corso delle serate di Battiti Live 2019: Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino.

E ancora Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming

Inoltre presenza fissa in tutte le tappe è Gabry Ponte. In tutto circa 70 artisti tra i più importanti a livello italiano e internazionale che si esibiranno a cominciare dalla prima tappa di Vieste, in onda su Italia 1 in prima serata il 10 luglio.

Come fare per vedere Battiti Live in diretta tv e in streaming? Semplicissimo. Tutte le cinque tappe del tour 2019 sono trasmesse in differita da Italia 1. La prima, quella di Vieste, è stata registrata il 30 giugno e viene trasmessa su Italia 1 dalle 21.15 il 10 luglio 2019.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky la serie è visibile al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la grande musica di Battiti Live usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Non solo. Potrete vedere le immagini dello show in qualsiasi momento anche su radionorba.it.