Battiti Live 2019 cantanti | Ospiti | Artisti | Stasera | 10 luglio | Scaletta | Italia 1 | Vieste

BATTITI LIVE 2019 CANTANTI – Il meglio della musica del momento, con i cantanti e gli artisti più in voga, per quello che è considerato uno degli eventi dell’estate. Stiamo parlando di Battiti Live 2019, che torna stasera, mercoledì 10 luglio 2019, in prima serata su Italia 1 con la prima tappa dei concerti organizzati da Radionorba. Il primo appuntamento è quello di Vieste, registrato lo scorso 30 giugno. Ma quali sono i cantanti che vedremo questa sera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Le tappe di questo tour sono in tutto cinque: si comincia come detto da Vieste, poi ci si sposta a Brindisi il 7 luglio, a Trani il 14, nella magnifica Gallipoli il 21 luglio e per finire a Bari il 28 luglio. Tutti questi concerti verranno poi trasmessi in differita su Italia 1 dopo qualche giorno.

La scaletta di stasera di Battiti Live 2019

A condurre Battiti Live 2019 sono anche quest’anno Alan Palmieri insieme a Elisabetta Gregoraci.

Le anticipazioni della serata di Battiti Live

Battiti Live 2019 cantanti

Chi sono i cantanti di stasera a Battiti Live 2019? Tanti gli artisti tra i più amati dal pubblico che si sono esibiti sul palco di Vieste, prima tappa del tour di quest’anno. Vedremo in particolare Mahmood, il trio de Il Volo, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno.

E, ancora, reduci dal successo di Sanremo, i Boomdabash, poi Giusy Ferreri con Takagi & Ketra e il vincitore di Amici Irama, con il suo tormentone Arrogante. Presenti anche Elodie e Levante.

Sul palco spazio anche a generi diversi dal pop, con l’hip hop dei Mondo Marcio, il giovane Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè. Inoltre in tutte le tappe di Battiti Live presenza fissa quella del noto dj Gabry Ponte, che mixerà i successi da ballare.

Battiti Live scaletta

Ecco dunque la scaletta del concerto di stasera 10 luglio 2019, in prima serata su Italia 1:

Mahmood

Il Volo

Gigi D’Alessio

Guè Pequeno

Boomdabash

Giusy Ferreri

Takagi e Ketra

Irama

Elodie

Levante

Mondo Marcio

Luchè

Gabry Ponte

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming