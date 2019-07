Panico ad alta quota: 148 passeggeri costretti a un atterraggio di emergenza sul Volo Delta

Un volo della Delta Airlines è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza nel tragitto tra Atlanta e Baltimora.

Durante il viaggio, che doveva durare un’ora, il componente di uno dei motori del velivolo si è staccato costringendo l’aereo ad atterrare. I 148 passeggeri del volo hanno vissuto dei veri e propri momenti di panico: hanno sentito un forte botto causato dalla rottura di uno dei motori, e si sono ritrovati circondati dal fumo, nel bel mezzo di un atterraggio di emergenza.

L’aereo, un MD-88 di 32 anni, è atterrato in Nord Carolina, e durante l’operazione alcuni passeggeri hanno condiviso video della scena su Twitter e altri social.

Luckily an emergency landing could be made and no one was hurt. 🎥 @ABC pic.twitter.com/pqTkMcIQG0



In molti si sono complimentati con la Delta Airlines per aver gestito l’emergenza in modo ineccepibile, e hanno definito impeccabile la risposta della compagnia aerea.

Dopo essere atterrati all’aeroporto di Raleigh, in Nord Carolina, i passeggeri sono stati messi in sicurezza e sono partiti alla volta di Baltimora con un volo alternativo.

FRIGHTENING FLIGHT: About an hour into a flight from #Atlanta to #Baltimore the plane started having engine issues. The @Delta pilot and crew were able to make an emergency landing in #Raleigh. All passengers were able to board flight and make it to Baltimore tonight. @WMAR2News pic.twitter.com/Akys1IQrXD

— Eddie Kadhim (@EddieKadhimWMAR) July 9, 2019