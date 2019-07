🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 9 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | The Resident | Rosy Abate | Tutta colpa del vulcano

ASCOLTI TV 9 LUGLIO 2019 MARTEDI – Nuova giornata per gli ascolti. Siamo ormai nel cuore dell’estate e la televisione italiana procede a singhiozzo.

I risultati di una volta (quelli che raggiungevano almeno i 5 milioni di telespettatori) sono da archiviare al momento, ma ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Anzi, i piccoli schermi continuano a offrire diverse forme d’intrattenimento agli italiani, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ad esempio, Rai 1 ha puntato su un nuovo medical drama in onda con la prima stagione, quale The Resident, mentre Canale 5 ha voluto rinfrescare la memoria del suo pubblico con le repliche di Rosy Abate, in vista della nuova stagione in arrivo questo autunno.

Ma chi avrà vinto la battaglia per gli ascolti di martedì 9 luglio 2019?

Ascolti tv | 9 luglio 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

A vincere nella serata del 9 luglio 2019 è stato The Resident, andato in onda su Rai 1 e che ha catturato l’interesse di 2.169.000 spettatori agli ascolti con uno share del 13.2%.

Canale 5 ha risposto con un’altra replica di Rosy Abate, l’amata fiction spin-off di Squadra Antimafia, che ha interessato 1.660.000 spettatori con il 9.6% di share, un numero in calo rispetto alla scorsa settimana dove la Regina di Palermo aveva conquistato 1.856.000 persone.

Su Rai 2 è andato in onda l’undicesimo episodio di Squadra Speciale Cobra 11 giunto alla sua ventiduesima stagione, che ha interessato 729.000 spettatori (4.4%). Su Rai 3 invece il film Tutta colpa del vulcano ha intrigato 1.144.000 spettatori con il 6.1% di share.

Italia 1 ha proposto il primo episodio della sesta stagione di Chicago Fire, che ha coinvolto 969.000 spettatori agli ascolti con il 5.6% di share, mentre Rete4 Freedom oltre il confine ha interessato 1.173.000 spettatori (7%).

Su La7 In Onda ha conquistato l’interesse di 793.000 spettatori con il 4.5% di share, mentre su TV8 Le comiche 2 ha interessato 479.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv | 9 luglio 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di access prime time, su Rai 1 è andato in onda l’appuntamento con Techetechete che ha interessato 3.523.000 spettatori con il 18.4% di share. Canale 5 invece ha anticipato Rosy Abate con Paperissima Sprint che ha intrattenuto 2.787.000 spettatori agli ascolti (14.8%).

Su Rai 2 l’appuntamento con TG2 Post ha interessato 798.000 persone registrando il 4.1% di share, mentre su Rai 3 Vox Populi ha coinvolto 866.000 spettatori (4.9%) e Un posto al sole dopo ha interessato 1.449.000 spettatori (7.7%).

Italia 1 con CSI ha conquistato l’interesse di 929.000 spettatori con il 5% di share, mentre Rete4 con Stasera Italia Estate ha coinvolto 900.000 spettatori con il 5% di share.

Su Tv8 invece l’appuntamento con Alessandro Borghese 4 ristoranti estate ha coinvolto 561.000 spettatori (3%).

