Chi è Alessandra Locatelli, la nuova ministra per la Famiglia e la Disabilità

Alessandra Locatelli, chi è la nuova ministra per la Famiglia e la Disabilità

Alessandra Locatelli è la nuova ministra della Famiglia e la Disabilità che subentra a Lorenzo Fontana, il quale passa invece alla guida del dicastero per le Politiche europee dopo la nomina di Paolo Savona alla CONSOB. I due nuovi ministri sono attesi oggi, 10 luglio 2019, alle 18 in Quirinale per il giuramento.

Ma chi è Alessandra Locatelli? Qual è il suo curriculum vitae? Vediamo di conoscere in modo più approfondito questo nuovo membro del governo Conte.

Alessandra Locatelli | Chi è la nuova ministra della Famiglia

Alessandra Locatelli, nata a Como il 24 settembre 1976, nel ruolo di ministro della Famiglia potrebbe “starci bene”. Laureata in Sociologia ed educatrice di professione, ha sempre avuto interesse nel trattare temi per quanto riguarda la famiglia e il sociale: la nuova ministra in quota Lega era infatti già stata nominata assessore alle Politiche Sociali e di sostegno alla famiglia, alle Politiche abitative, alla Solidarietà, Piani di Zona, Lavoro, Impresa sociale, Reti sociali e Decoro sociale proprio nella sua città, Como.

La sua non è una carriera politica di lungo corso ma, anzi, possiamo definirla un volto nuovo, anche se non per il Carroccio, partito in cui milita da diverso tempo. La Locatelli nel 2016, infatti, è diventata con la Lega segretario cittadino di Como, mentre nel 2017, in occasione delle elezioni amministrative, è passata alla carica di assessore e vicesindaco della città lombarda (scelta dal sindaco Mario Landriscina).

Tale incarico è stato poi interrotto dall’elezione della Locatelli, meno di un anno più tardi e sempre con la Lega, come deputata alle politiche del marzo 2018. Proprio per il suo background da educatrice, la Locatelli è stata fin da subito assegnata alla commissione Affari Sociali.

Per quanto riguarda le sue posizioni politiche, la Locatelli sembra essere una leghista in tutto e per tutto. Recentemente, nell’aprile 2019, non era d’accordo “alla concessione di spazi comunali a Comunità che non rispettano i diritti fondamentali della nostra società e della nostra cultura”: si parlava della concessione del parco Negretti, a Como, in occasione del Ramadan.

Molto più di recente la Locatelli, come tanti altri esponenti del Carroccio, si è scagliata contro Carola Rackete, la ormai notissima capitana della nave Ong Sea Watch.