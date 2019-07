Tensioni Usa Regno Unito, Trump attacca ancora: “Ambasciatore stupido”

USA REGNO UNITO – Continuano le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Regno Unito. I colloqui previsti a Washington in queste ore fra il segretario degli Stati Uniti al Commercio Wilbur Ross e il suo omologo britannico Liam Fox sono stati cancellati, dopo il caso della fuga di notizie sui cable dell’ambasciatore del Regno Unito sul presidente Donald Trump.

Usa Regno Unito, cancellato incontro a Washington

A dare notizie della cancellazione dell’incontro è stato il quotidiano britannico The Independent, a cui un portavoce del dipartimento del Commercio Usa ha spiegato che si sta lavorando per riprogrammare l’incontro, senza però fornire spiegazioni sul motivo del passo indietro.

Tutto è cominciato due giorni fa, quando sono stati pubblicati giudizi impietosi su Trump espressi dall’ambasciatore britannico negli Usa Kim Darroch. Una replica del presidente degli Stati Uniti non si è fatta aspettare. Dopo le rivelazioni sulla stampa Trump ieri ha aperto una crisi diplomatica con Londra affermando via Twitter: “Non conosco l’ambasciatore ma negli States non è amato e considerato. Non tratteremo più con lui”.

Usa Regno Unito, Trump: “Ambasciatore stupido, pensi alla Brexit”

Le tensioni sono continuate anche oggi. “L’ambasciatore che la Gran Bretagna ci ha rifilato – ha twittato ancora l’inquilino della Casa Bianca – non ci esalta molto, è un uomo molto stupido. Dovrebbe parlare con il suo paese e il suo primo ministro Theresa May, dei loro falliti negoziati sulla Brexit e non arrabbiarsi per le mie critiche su quanto siano stati gestiti male”.

Ho provato a dire a Theresa May come portare avanti il negoziato”, ha proseguito Trump attaccando il governo britannico sulla Brexit, “ma lei ha voluto procedere con il suo modo stupido e non è riuscita a ottenere nulla. Un disastro! Non conosco l’ambasciatore di persone ma mi hanno detto che è uno sciocco arrogante”.

“Ditegli – ha concluso – che gli Stati Uniti oggi hanno la miglior economia e le migliori forze armate del mondo. E diventano ogni giorno più grandi, migliori, forti. Grazie signor presidente!”.

Usa Regno Unito, Hunt a Trump: “Accuse a May irrispettose”

Dal Regno Unito è subito arrivata una replica. Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha definito “irrispettosi e sbagliati” i toni usati da Trump a Theresa May in risposta alle pesanti critiche contro di lui contenute in certe note dell’ambasciatore Darroch.

Hunt ha precisato che se diventerà primo ministro Darroch “resterà” al suo posto. Il ministro, che pure aveva detto di non condividere le opinioni dell’ambasciatore sul presidente Usa, ha aggiunto rivolgendosi a Trump che “gli alleati vanno trattati con rispetto” come May “ha sempre fatto”.

Hunt è candidato in corsa per la leadership Tory e per Downing Street nel ballottaggio con Boris Johnson. “Gli amici – ha scritto su Twitter – parlano con franchezza e così faro io: questi commenti sono irrispettosi e sbagliati verso il nostro Primo Ministro e il mio Paese”.

“I vostri diplomatici – ha aggiunto ancora il ministro rivolgendosi direttamente a Trump – inviano le loro opinioni private al segretario di Stato Pompeo e lo stesso fanno i nostri”.

“Lei ha detto che l’alleanza fra Regno Unito e Usa è stata la più grande della storia – ha sottolineato Hunt – e io sono d’accordo, ma gli alleati devono trattarsi con rispetto, come Theresa May ha sempre fatto con Lei”. Quindi, concludendo: “gli Ambasciatori (britannici) vengono nominati dal governo del Regno Unito e se io diventerò Primo Ministro il nostro Ambasciatore resterà”. Il braccio di ferro continua.