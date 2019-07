Ultimo Stadi 2020 | Concerti | Date | Biglietti | Ticketone | Roma | Napoli | Firenze

ULTIMO STADI 2020 DATE CONCERTI – Annunciate le date del tour negli stadi che Ultimo, uno dei cantautori più in voga di questo momento, terrà nel corso del 2020. A comunicarlo con un post sui social è lo stresso cantante, reduce dal grande successo dello stadio Olimpico di Roma. Ma quali sono le date e come fare per acquistare i biglietti del tour di Ultimo del 2020 negli stadi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Ultimo: la biografia e la carriera

Ultimo Stadi 2020 | Concerti | Date

Si tratta di otto date imperdibili per tutti i fan di Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, pronto a svolgere il suo primo tour negli stadi nel 2020. Dopo le 19 tappe nei palasport, tutti soldout, e “Favola”, il concerto allo stadio Olimpico di Roma del 4 luglio, arriva per il cantautore di San Basilio la grande occasione del tour in tutti i principali stadi d’Italia. Ecco tutte le date:

6 GIUGNO – Stadio Artemio Franchi – FIRENZE

13 GIUGNO – Stadio San Paolo – NAPOLI

19 GIUGNO – Stadio San Siro – MILANO

26 GIUGNO – Stadio Alberto Braglia – MODENA

4 LUGLIO – Stadio Adriatico – PESCARA

11 LUGLIO – Stadio San Nicola – BARI

15 LUGLIO – Stadio San Filippo – MESSINA

22 LUGLIO – Stadio Olimpico Di Roma – ROMA

Dal San Paolo di Napoli al Franchi di Firenze, passando per San Siro e l’Olimpico. I fan di Ultimo potranno ascoltare in queste cornici uniche tute le sue canzoni più belle, da Rondini al guinzaglio a Sogni appesi, da Racconterò di te a Colpa delle favole.

Ultimo canta “I tuoi particolari” al piano e fa emozionare i suoi fan | VIDEO

Ultimo Stadi 2020 | Concerti | Biglietti

Come fare per acquistare i biglietti del tour di Ultimo negli stadi? Semplicissimo. I biglietti sono disponibili in pre-sale fan club da mercoledì 10 luglio 2019 a partire dalle ore 11, mentre sul sito di TicketOne dal giorno successivo, giovedì 11 luglio alle 11. Infine nei punti vendita autorizzati TicketOne dalle 11 di domenica 14 luglio.

Ultimo: tutte le date dei concerti in programma per il 2019