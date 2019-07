Tour de France 2019 risultato quarta tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 9 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO QUARTA TAPPA – La quarta tappa del Tour de France 2019 è stata vinta da Elia Viviani. Bravissimo il velocista italiano a bruciare tutti negli ultimi metri della tappa sfrecciando all’esterno. Risultato importantissimo per il campione azzurro che aveva bisogno di un risultato di spessore dopo le recenti delusioni. Ottimo il lavoro della sua squadra, Deceuninck-Quickstep.

Viviani ha preceduto il norvegese Kristoff, secondo, l’australiano Ewan, terzo, e lo slovacco Sagan, quarto.

“Era il grande obiettivo di questo anno – le parole di Viviani dopo il trionfo -. Dopo ieri, abbiamo lavorato bene. Io devo ringraziare tutta la squadra per il lavoro fatto. Non potevano lanciarmi meglio di come hanno fatto. Ho vinto al Giro, alla Vuelta e ora al Tour: si chiude un cerchio. Nella prima tappa avevo perso il treno ed ero molto deluso, ho fatto la mia volata e tutto ha funzionato”.

Poi alla Rai: “È stato difficile al Giro, ma ho riposato e sono arrivato al Tour bene. Alla prima ho sbagliato, ma ieri è cambiata la marcia nel team. I miei hanno fatto un lavoro strepitoso. Mi sento fortunato di avere questa squadra. Continuiamo così”.

Nessuna novità in classifica generale, con Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) che conserva senza difficoltà la maglia gialla.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France 2019 risultato quarta (4) tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA (4) TAPPA

1 VIVIANI Elia Deceuninck – Quick Step 120 100 5:09:20

2 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 50 70 ,,

3 EWAN Caleb Lotto Soudal 25 50 ,,

4 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 15 40 ,,

5 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 5 32 ,,

6 TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma 26 ,,

7 NIZZOLO Giacomo Team Dimension Data 22 ,,

8 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 18 ,,

9 MATTHEWS Michael Team Sunweb 14 ,,

10 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 10 ,,

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUARTA (4) TAPPA

1 ALAPHILIPPE 14h 41′ 39”

2 Van Aert 20”

3 Kruijswijk 25”

4 Bennett 25”

5 Matthews 40”

6 Bernal 40”

7 Thomas 45”

8 Enric 46”

9 VannAvermaet 51”

10 Woods 51”

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOURTUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019