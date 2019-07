The Resident trama | Terza puntata | 9 luglio 2019 | Rai 1 | Pazienti importanti | Affari di famiglia | Il primo amore non si scorda mai

THE RESIDENT TRAMA TERZA PUNTATA – Questa sera torna The Resident con la terza puntata, che racchiude gli episodi 7, 8 e 9.

Il medical drama, ideato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Seth, va in onda con la prima stagione (composta da 14 episodi) su Rai 1, ma è arrivato sui piccoli schermi americani nel 2018. A portarlo per la prima volta in Italia è stato FoxLife.

Cosa aspettarsi dalla terza puntata in onda martedì 9 luglio 2019? Vediamo insieme la trama degli episodi.

The Resident trama | Terza puntata | Episodio 7

Questa sera il primo episodio s’intitola Pazienti importanti e vede Conrad in disaccordo con altri medici dell’ospedale. Un paziente è affetto da un tumore allo stadio terminale e la dottoressa Lane Hunter vorrebbe sottoporre il paziente a una terapia che Conrad non condivide. Al tempo stesso, Jude propone una procedura invasiva ma al dottore specializzando non piace neanche quest’alternativa.

Altri guai arrivano in ospedale per Conrad. Un noto giocatore di baseball pretende di essere trattato con i guanti bianchi in quanto celebrità e, proprio perché crede di poter comandare tutti a bacchetta, non limita neppure le avance con Nic e si spinge verso la molestia. Conrad a quel punto non può più rimanere zitto.

The Resident trama | Terza puntata | Episodio 8

Il secondo episodio, intitolato Affari di famiglia, vede i medici impegnati in un’importante serata di beneficenza. Proprio durante i festeggiamenti, fuori le porte delChastain Park Memorial Hospital viene ritrovata una donna abbandonata per strada.

L’apparenza può ingannare perché quella donna spacciata per senzatetto in realtà fa parte di una famiglia benestante e pare che fosse ricoverata in un altro ospedale e lasciata per strada proprio dagli infermieri.

Dalla cartella clinica, la donna risulta soffrire di schizofrenia paranoide, ma Conrad e Nic non se la bevono e fanno di tutto per aiutare la donna che altrimenti verrà trasferita in un centro psichiatrico.

Nel frattempo, Devon si concederà un’esperienza singolare grazie a un paziente che offre prestazioni a pagamento per vivere e in cambio otterrà ottimi consigli.

The Resident trama | Terza puntata | Episodio 9

L’ultimo episodio in onda questa sera s’intitola Il primo amore non si scorda mai e vede tornare nella vita di Conrad la sua ex fidanzata Catherine, ricoverata in ospedale per delle strane fitte all’addome.

L’arrivo della ragazza in ospedale permetterà di scoprire un altro dettaglio della sua vita passata: i due erano a un passo dall’altare.

Randolph Bell cercherà di mettere bocca sull’operazione della ragazza, ma Conrad farà di tutto per evitarlo. Lane, nel frattempo, scopre che Nic ha dei sospetti sulla sua clinica.

The Resident vi aspetta martedì 9 luglio 2019 in prima serata su Rai 1.

