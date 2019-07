The Resident streaming | Dove vedere in tv | Terza puntata | 9 luglio 2019

THE RESIDENT STREAMING – Rai 1 punta a un nuovo medical drama per affrontare l’estate televisiva. The Resident approda in prima serata con la terza puntata, avanzando nel cuore della prima stagione.

La serie, prodotta negli Stati Uniti (dov’è andata in onda per la prima volta nel 2018), può contare attualmente su due stagioni e racconta delle peripezie professionali e private dei medici del Chestain Park.

In The Resident vediamo come attori protagonisti Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette.

Le anticipazioni della terza puntata di The Resident

La puntata in onda martedì 9 luglio 2019 si dirama in tre episodi: nel primo vedremo Conrad in disaccordo con l’intero ospedale. Nel secondo invece arriverà una paziente particolare che inganna le apparenze. Il terzo invece vedrà un fantasma del passato tornare nella vita di Conrad.

Ma dove vedere The Resident? In tv o in streaming?

The Resident va in onda da giugno 2019 in prima serata su Rai 1. Il canale ammiraglio di Viale Mazzini è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

The Resident streaming | Dove vedere in diretta

Chi invece vuole seguire The Resident in diretta streaming, può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di selezionare il contenuto di proprio interesse e seguirlo in diretta. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma tramite email o Facebook e poi scegliere il programma che preferite.

Ma c’è di più. Se questa sera avete da fare e quindi non potete seguire in diretta la serie televisiva, potrete recuperare gli episodi andati in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.