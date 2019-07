The Resident anticipazioni | 9 luglio 2019 | Puntate | Pazienti importanti | Affari di famiglia | Il primo amore non si scorda mai

THE RESIDENT ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 luglio 2019, torna l’appuntamento televisivo con The Resident.

Il medical drama va in onda con la prima stagione su Rai 1 quest’estate e presenta la vita professionale e privata dei medici che lavorano presso il Chestain Park, un ospedale di Atlanta dove vige la cattiva sanità.

La prima stagione, composta da 14 episodi, va in onda dal 25 giugno.

Quali sono le anticipazioni della puntata in onda questa sera? Vediamolo insieme.

La trama della terza puntata di The Resident

The Resident Anticipazioni | Pazienti importanti

La prima puntata che va in onda in questo martedì di luglio s’intitola Pazienti importanti. Conrad, il caro dottore specializzando, non è d’accordo con la dottoressa Lane Hunter riguardo la terapia che la donna vorrebbe sottoporre a un paziente affetto da un tumore allo stadio terminale.

Anche Jude propone una procedura invasiva per il paziente, ma Conrad è contrario anche a quest’alternativa.

Una puntata, questa, che vedrà Conrad molto presente a dover risolvere i problemi in ospedale. Come se non bastasse, arriva un paziente privilegiato, un noto giocatore di baseball che pretende di essere trattato con i giusti riguardi da celebrità. Un uomo che abusa del proprio titolo al punto da molestare anche Nic e mettendo a dura prova la pazienza di Conrad che, a un certo punto, scatta. Lo scontro è inevitabile.

The Resident Anticipazioni | Affari di famiglia

Nella seconda puntata in onda questa sera, Affari di famiglia, vediamo i protagonisti impegnati in una serata di beneficenza. Nel frattempo, fuori le porte del Chastain Park Memorial Hospital, viene ritrovata una donna senzatetto abbandonata per strada.

I medici scopriranno che la donna era ricoverata presso un altro ospedale dal quale è stata poi rimessa in strada. La donna, nonostante le apparenze, appartiene a una famiglia benestante e pare che soffra di schizofrenia paranoide.

Cornad e Nic non sono d’accordo e sperano di aiutarla prima che venga trasferita in un centro psichiatrico.

The Resident Anticipazioni | Il primo amore non si scorda mai

L’ultima puntata di questa sera, Il primo amore non si scorda mai, riguarda l’ex fidanzata di Conrad, Catherine. Quest’ultima viene ricoverata presso il suo ospedale e, a causa di ciò, verrà a galla che i due erano prossimi all’altare.

La donna avverte delle fitte all’addome, così Conrad cerca di capire cosa c’è che non va e al tempo stesso di allontanare Randolph Bell dall’operazione.

Lane Hunter, nel mentre, scopre che Nic ha dei dubbi circa la sua clinica.

The Resident vi aspetta con tre nuovi episodi questa sera in prima visione su Rai 1.

