Temptation Island riassunto | Ieri sera | Cosa è successo | Coppie | Puntata | 8 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND RIASSUNTO 8 LUGLIO – Nuovi colpi di scena nella puntata di Temptation Island di ieri sera, lunedì 8 luglio. Il programma di Canale 5 ha visto un’altra coppia sfasciarsi. Arcangelo ha deciso di fare un passo indietro e lasciare Nunzia, nonostante quest’ultima abbia deciso di perdonarlo, ma sarà sufficiente?

Mentre Cristina è sempre più vicina al single Sammy durante la festa hawaiana dando il meglio di sé e destando lo sconcerto di David, anche altre coppie sembrano non trattenersi.

Temptation Island è un programma prodotto da Maria De Filippi ed è condotto da Filippo Bisciglia. Cosa sarà successo nella terza puntata di questa sesta stagione?

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Temptation Island riassunto | Arcangelo lascia Nunzia

Un’altra coppia che non ce la fa. Arcangelo Bianco decide di lasciare Nunzia. Così decolla la nuova puntata di Temptation Island, con un secondo falò che vede protagonisti Arcangelo e Nunzia. Nella precedente puntata, i due si erano già detti addio ma la donna ha poi chiesto di rincontrare l’uomo con il quale ha condiviso 13 anni della sua vita.

“Ho capito quali erano i miei errori. Ho capito che ho sbagliato. È giusto ascoltarlo, dirgli la mia verità e sentire la sua”, sono le parole di Nunzia, che vorrebbe riprovarci a patto che l’intenzione ci sia da entrambe le parti.

“Non voglio fare il gioco delle colpe…ma il gioco delle verità” Nunzia parla a cuore aperto! Cosa risponderà Arcangelo? #TemptationIsland pic.twitter.com/2kXBfFvdAN — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

“Non sono qui per giudicarti come ho sempre fatto e non permetto a nessuno di giudicarti. Sono qui perché questi giorni mi sono serviti di più di quelli nel villaggio. Sono consapevole dei miei errori. Ho capito che per come ero diventata potevi pensare che il mio sentimento fosse diminuito. Ero sempre pronta a farti la guerra. Ora ho capito cosa intendevi quando dicevi: ‘Non sei più Nunzia ma una nemica’. Facciamo il gioco della verità, non quella della colpa”.

Tutti i tentatori e tentatrici di Temptation Island 2019

Ma Arcangelo si sente in colpa: “La verità è che tu non meriti quello che sono io. Hai visto un uomo di mer**. Non ci sono giustificazioni, nemmeno il fatto che tu fossi possessiva. Io non ti merito. Per quanto io mi possa sforzare non riuscirò mai a renderti felice”.

Nunzia vorrebbe ritornare con Arcangelo, ma lui è convinto della scelta che ha preso! Secondo voi dovrebbero tornare insieme? #TemptationIsland pic.twitter.com/v5pgItI1iX — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Lei vuole riprovarci, lui si assume tutte le responsabilità del fallimento. Allora Nunzia gli chiede di parlare lontano dalle telecamere, ma Arcangelo vuole uscire da solo e lascia Nunzia con Filippo, che tenta di consolarla.

L’imbarazzante siparietto tra Nunzia e Arcangelo: lei perdona il tradimento, ma lui non la vuole più

Temptation Island riassunto | Ilaria e Massimo

Intanto, in un video Massimo confida alla single Elena di essere confuso riguardo la sua relazione e di non sapere quello che vuole. Fidanzato e tentatrice sembrano andare molto d’accordo, sono affiatati ed Elena dice di stare bene insieme a lui.

Massimo le chiede persino di poterla guardare mentre dorme, di dormire insieme, ma la tentatrice risponde che no, non si può.

Le mani di Massimo e Elena si intrecciano e Ilaria… #TemptationIsland pic.twitter.com/rWOuPhqT4L — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Ilaria, dopo aver visto il video, commenta spazientita: “A posto, ciao Massimo. Ora ho capito che non mi desidera, che sono piena di corna. Ha detto che è stanco di fare le cose di nascosto. Pensa le corna che ho. Io come una deficiente ad aspettarlo la notte” dopodiché cancella la scritta “ti amo” incisa sullo specchio per lui.

In un altro video, durante il falò, Katia vede Massimo ed Elena sempre più affiatati a un passo dal bacio. Katia, per ripicca, cerca conforto in Javier.

Al falò dei fidanzati, è la volta di Massimo guardare un video di Katia, in compagnia di Javier mentre si divertono e non sembra esserci posto per Massimo. “Lei sembra stare in un mondo tutto suo, in una fiaba. Io la penso tutti i giorni, lei ha ribadito che non mi pensa. Prendesse una decisione, mi ha portato lei qua”. Poi parte un altro video: Ilaria è gelosa delle attenzioni di Javier verso Cristina e lo dice apertamente.

Javier si sbilancia con Ilaria e usa parole importanti! Come reagirà Massimo? #TemptationIsland pic.twitter.com/c603Ft8oFE — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

A quel punto Massimo sbotta: “Mi sono rotto le pa**e di stare con una ragazzina. La sua preoccupazione è se lui la prendeva per il cu**. Lui mi dava tranquillamente del cog**one e lei glielo ha permesso. Se poi decide di stare con me, io la lascio sul tronchetto mentre piange disperata. Le faccio fare uno tsunami di pianto. Provo rabbia, schifo, delusione”.

Temptation Island riassunto | Vittorio e Katia

Vittorio sembra molto preso dalla single Vanessa. Katia è costretta a guardare un video che ritrae i due insieme. Vittorio confessa alla tentatrice che vorrebbe accanto a sé una donna, definendo Katia “un po’ bambina”.

Poi parte un ballo sensuale e Katia non ci sta. “Ma guardalo. Baciala, fai prima” sputa velenosa. Vittorio, non contento, si sfoga anche con gli altri fidanzati dicendo di volersi confrontare con una ragazza più matura e Katia esplode.

“Cog**one sei e cog**one rimani. Ma vaffan**lo. Si è svegliato. E il modo in cui ballava? Il ballerino! Adesso voglio vedere il ‘vero innamorato’ cosa fa”.

“Tu mi tenti con la testa!” Vittorio sembra molto preso dalla single Vanessa! Si lascerà andare del tutto? #TemptationIsland pic.twitter.com/0qLbBDrYZj — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Vittorio, non contento, afferma che una donna come Katia lo rallenta e non lo aiuta a crescere. In un altro video, Vittorio tenta di baciare Vanessa ma la tentatrice si scansa. I due sembrano molto affiatati e Katia ribatte: “Non era così tanto innamorato di me. Mi lamentavo che non vedevo video, ora ne ho visti due e mi sono bastati. È stata una batosta. È cambiato. Eppure mi ha sempre dimostrato tanto”.

Temptation Island riassunto | Sabrina e Nicola

Passiamo a Sabrina che ha preso una decisione. La ragazza vuole eliminare Giulio.

“Non vorrei che per una persona con cui sto bene…Io per Giulio sto provando un’attrazione mentale. Ci siamo detti delle cose importanti, delle cose profonde. Non è solo uno scherzare”, ha dichiarato.

Proposte davvero compromettenti! Sabrina si sbilancia col single Giulio… #TemptationIsland pic.twitter.com/k7YUjqzJU0 — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Nicola non sembra aver apprezzato il gesto, capendo chiaramente l’interesse di Sabrina nei confronti di Giulio. “Ho visto lo schifo che è, ho lo stomaco che sta esplodendo. Non è la Sabrina che ho conosciuto e che ha vissuto con me in questi due anni. Diceva di amarmi”.

Temptation Island riassunto | Jessica e Andrea

Jessica vede un video. Andrea è in compagnia della single Sabina, i due sembrano prendersi al punto giusto. “Tu già con uno sguardo capisci cosa voglio dirti. Io voglio una donna che mi dia felicità. Un saluto, un bacio e io già sono in cielo. Quest’ultimo periodo con Jessica, quando andavo a casa non c’era nemmeno più un saluto”.

Un video che manda Jessica in crisi, al punto che la fidanzata dichiara di avere forse esagerato un po’ troppo con Alessandro. “E’ ovvio che io ci penso ad Andrea, non è che non ci penso. Ma ho continue conferme che non è la persona giusta per me”.

Andrea e Jessica fingono? La coppia rompe il silenzio (e interviene anche Filippo)

Jessica avverte che Alessandro riesce a comprenderla molto di più rispetto ad Andrea. Quest’ultimo, guardato un video, dichiara amareggiato di non dover sempre essere lui quello a dover rincorrere l’altro.

Se in un primo momento Jessica ha vissuto un momento di crisi, in seguito sembra ritrovare la serenità nelle braccia di Alessandro… Cosa farà Andrea? #TemptationIsland pic.twitter.com/MzClcQC4rt — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Parte un altro video, Andrea vede Jessica e Alessandro sempre più complici, immersi in effusioni che poco lo convincono finché il single non le chiede: “Andiamo a letto?” e lei risponde sì.

Andrea, stanco, gliene dice di tutti i colori. Al momento del falò, Jessica è convinta di aver soltanto trascinato avanti il suo rapporto con Andrea e di non averlo mai vissuto appieno.

Falò per Andrea, che è costretto a guardare un video in Jessica e Alessandro ballano insieme e si scambiano frasi sdolcinate. Poi la fidanzata va nella casa dei single, dove non ci sono telecamere, ma dall’audio del microfono pare che Jessica abbia scelto una maglia di Alessandro con cui dormire. Andrea, nauseato, pretende il falò immediato.

“Voglio assolutamente parlare con lei” Andrea chiede il secondo falò di confronto immediato alla sua fidanzata Jessica. Secondo voi accetterà di incontrarlo? #TemptationIsland pic.twitter.com/szXM0R9R0i — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

La prossima puntata di Temptation Island, di lunedì 15 luglio 2019, potrebbe partire dunque con un altro falò. Per scoprirlo basta restare sintonizzati su Canale 5.