Stasera su Rai 1 | The Resident | Terza puntata | 9 luglio 2019

STASERA IN TV RAI 1 THE RESIDENT – Torna l’appuntamento in prima serata con The Resident, il medical drama in onda da giugno 2019 su Rai 1 che racconta delle peripezie private e pubbliche dei medici del Chestain Park Memorial Hospital.

La serie, ideata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Seth, è andata in onda negli Stati Uniti con la prima stagione nel 2018 ed è poi arrivata in Italia su FoxLife. Dall’estate 2019, Rai 1 si occupa della sua messa in onda sui nostri piccoli schermi.

Cosa aspettarsi da questa terza puntata? Qual è la trama?

Le anticipazioni della terza puntata di The Resident

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Terza puntata

Questa sera la terza puntata si diramerà in tre episodi. Il primo, intitolato Pazienti importanti, vedrà Conrad alle prese con le diverse opinioni tecniche dei suoi colleghi in ospedale. Una paziente è affetto da un tumore allo stadio terminale e Cornad non è d’accordo sulle proposte ricevute dai suoi colleghi per il trattamento. Intanto in ospedale arriva un noto giocatore di baseball che pretende di essere trattato con un occhio di riguardo essendo una celebrità.

La trama della terza puntata di The Resident

Nel secondo episodio, intitolato Affari di famiglia, arriva una donna bizzarra in ospedale: in realtà è stata trovata priva di conoscenza all’ingresso della struttura e, nonostante appaia come una senzatetto, la donna è di famiglia benestante.

Nel terzo episodio vedremo far capolino un fantasma del passato di Conrad. In ospedale arriva la sua ex ragazza, Catherine, con la quale avrebbe dovuto convolare a nozze.

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Orario

A che ora va in onda la terza puntata di The Resident? Come al solito, alle ore 21:25 su Rai 1.

