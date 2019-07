Rosy Abate cast terza puntata | Attori e personaggi | Giulia Michelini

ROSY ABATE CAST TERZA PUNTATA – Nuovo appuntamento, stasera 9 luglio 2019, con Rosy Abate, la fiction di successo di Canale 5 trasmessa in replica in queste settimane in attesa della messa in onda della seconda stagione, prevista per il prossimo autunno. Nel cast di quello che è lo spin-off di Squadra Antimafia tanti attori tra i più amati dal pubblico, a cominciare da Giulia Michelini.

La protagonista è la regina di Palermo, una mafiosa che decide di riscendere in pista dopo aver scoperto che suo figlio, Leonardo, è ancora vivo. Inoltre il suo fidanzato, Francesco, viene ucciso dopo essere stato coinvolto in un traffico illecito di droga.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Ma qual è il cast della terza puntata di Rosy Abate, in onda stasera 9 luglio 2019 in prima serata dalle 21.20 su Canale 5? Ecco tutti gli attori e i protagonisti.

Rosy Abate cast terza puntata | Attori e personaggi

Protagonista indiscussa di Rosy Abate la serie è Giulia Michelini, l’attrice, ormai anche volto noto della tv, che interpreta la Regina di Palermo, alias Rosy Abate. L’attrice romana, classe 1985, ha recitato in diversi film come Ricordati di me, Immaturi e A casa tutti bene.

Nel cast dell’episodio di stasera vedremo anche Mirko e Stefano Sciarra, due mafiosi siciliani con cui Rosy dovrà interagire per recuperare suo figlio.

Tra gli altri attori del cast di Rosy Abate la serie anche Paola Michelini, che interpreta Regina Santagata, la mamma adottiva di Leonardo. Mario Sgueglia, nei panni di Luca Bonaccorso, miglior amico di Francesco.

E ancora il boss mafioso Nuzzo Santagata, alias Franco Branciaroli, Paolo Pierobon, l’indimenticabile Filippo De Silva, Valentina Carnelutti è Veronica Colombo, infine Raniero Monaco di Lapio interpreta Roberto Mainetti.

Rosy Abate vi aspetta il 9 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.

