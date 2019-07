Roma, crollo di una parte delle Mura Aureliane a San Lorenzo

ROMA CROLLO MURA AURELIANE – Crollo a Roma. A San Lorenzo, in via di Porta Labicana è crollata una parte delle Mura Aureliane nella serata di oggi, martedì 9 luglio 2019. Ecco le foto del crollo parziale. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza.

