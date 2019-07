Programmi Mediaset 2019 2020 Date | Inizio | Palinsesti | Quando iniziano | Canale 5

PROGRAMMI MEDIASET 2019 2020 DATE – Quando iniziano le trasmissioni Mediaset più amate dal pubblico? In estate, si sa, la tv va in vacanza e per i fan del piccolo schermo si prevede un periodo di magra, soprattutto per gli amanti del trash. Ma per fortuna il periodo di astinenza sta per terminare e a settembre ricominciano i programmi più forti del Biscione, come Amici Vip, il Grande Fratello, Temptation Island Vip e la terza edizione de La Pupa e il Secchione. Ecco le date di inizio delle trasmissioni Mediaset dell’autunno 2019.

Programmi Mediaset 2019 2020 Date inizio | Canale 5

Dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, Publitalia, la concessionaria di pubblicità del Gruppo, ha rivelato l’offerta commerciale per la prossima stagione tv, e di conseguenza anche le date d’inizio delle trasmissioni.

La prima a iniziare è Barbara d’Urso, la stakanovista del Biscione, che già dal 15 settembre partirà con la seconda edizione di Live Non è la d’Urso, che si sposta quindi alla domenica sera. Da chiarire quindi se Domenica Live, la domenica pomeriggio, sarà ancora condotto dalla d’Urso.

Martedì 17 settembre, invece, è la volta di Temptation Island Vip. Ancora da definire il nome del conduttore, anche se in pole position ci sarebbe Alessia Marcuzzi. Da giovedì 19 settembre spazio Ilary Blasi con Alvin conducono la prima edizione di EuroGames, la versione moderna di Giochi senza Frontiere.

Il 23 settembre, invece, inizia Amici Vip, condotto da Michelle Hunziker. Dal 16 settembre riparte Uomini e Donne con Maria De Filippi, mentre dal 23 dello stesso mese torna il classico appuntamento con Striscia la notizia.

Per l’edizione classica di Amici occorre attendere il 16 novembre 2019. Tutti i sabati, con la conduzione di Silvia Toffanin, il pomeriggio di Canale 5 si accende con le storie di Verissimo.

Veniamo alla distribuzione delle prime serate: il lunedì spazio prima ad Amici Vip poi al Grande Fratello Vip, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, probabilmente da novembre. Martedì Il processo e Temptation Island Vip, giovedì c’è per sei settimane EuroGames.

Venerdì è invece il giorno dedicato alle fiction, con la nuova stagione di Rosy Abate (dal 13 settembre), e a seguire Made in Italy e L’isola di Pietro 3 con Gianni Morandi. Sabato sera torna Tu si que vales, mentre la domenica come detto è la nuova collocazione per Live non è la d’Urso.

Infine, tra le trasmissioni del daytime, Mattino 5 dal lunedì al venerdì dal 9 settembre 2019, mentre Forum dal 9 settembre.

Programmi Mediaset 2019 2020 Date inizio | Italia 1

la grande novità nel palinsesto di Italia 1 è il ritorno del format La pupa e il secchione, giunto alla terza edizione. A condurre il programma dovrebbe essere Paolo Ruffini. La trasmissione andrà in onda di giovedì in prima serata, ma non è ancora nota la data di partenza.

Cambi di palinsesto per Le Iene Show: confermato il doppio appuntamento settimanale, che però si sposta al mercoledì e al venerdì sera.