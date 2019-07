Paris Hilton Cristiano Malgioglio | Progetto musicale | Canzoni | Instagram

Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio. Strano, ma vero. Una Ig Stories del famoso paroliere, opinionista di Barbara D’Urso al Grande Fratello, è diventata virale in poco tempo. Infatti, la ricca ereditiera ha pubblicato un video di Malgioglio mentre balla.

Una gola profonda, che chiede l’anonimato, ci dice che ci sarebbe in cantiere un nuovo progetto musicale tra Malgioglio e Paris Hilton. Lei impazzisce per il nostro paroliere e pubblica una storia che fa il giro del mondo. Qualcuno ci racconta che persino Britney Spears abbia visualizzato la storia. Ma c’è dell’altro. Sempre una nostra fonte, che non riveliamo, svela che Malgioglio e Paris Hilton spesso si scambiano messaggi.

Cristiano Malgioglio si fa in quattro per un’amica e vola a Telecinco. Ma in Italia lo vorrebbero due big

Insomma, sarebbe nata così l’idea di un nuovo progetto musicale. Che ha già il sapore del successo. Il ritmo, stando alle primissime indiscrezioni, potrebbe essere quello latino. Malgioglioo, che ha scritto canzoni per Mina e altre grandi star, è acclamato ovunque. In questi giorni si trova in Spagna ospite di una trasmissione per difendere la Pantoja, sua amica e grande personaggio della musica. Lei sta partecipando ad un reality, ma è stata attaccata da tutti. Malgioglio non ha esitato a prendere il primo aereo per partire.

Paris Hilton Cristiano Malgioglio | I progetti televisivi

Intanto, quando tornerà dalla vacanze, Cristiano troverà sul piatto ben due proposte lavorative. Da indiscrezioni sappiamo che lo vorrebbe Piero Chiambretti e Barbara D’Urso (con la quale ha registrato la nuova hit intitolata Dolceamaro, che sta letteralmente spopolando). E’ quasi certo che Malgioglio tornerà a lavorare in Mediaset per la prossima stagione, ma il vero colpo di scena è quello legato all’amicizia con Paris Hilton.

Lo sfogo di Malgioglio a TPI sul caso Prati: “Basta, lasciatela in pace”

Ci sarebbe quel progetto musicale che si candida ad essere un vero asso nella manica per Malgioglio. Non solo. Un tormentone con la ricca ereditiera potrebbe presto far ballare il mondo intero. Nelle prossime ore, da rumors, ci potrebbe essere un incontro tra i due. Chissà cosa si diranno! Indagheremo.