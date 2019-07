Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 10 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, mercoledì 10 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vedrà ancora un po’ frastornati. L’amore vi priva di ogni energia e volontà, non riuscite a trovare la soluzione al problema e la cosa diventa sempre più frustrante.

Come se non bastasse, anche il lavoro vuole lasciare il suo carico. Molte cose vi infastidiscono e creano disagio, non riuscite a mandarle giù ma le stelle non vedono una grande armonia per cui dovrete buttar giù i bocconi amari.

Cari Toro, siete stanchi dei giri di parole, avete bisogno di certezze e anche in modo urgente. Non è soltanto l’amore a preoccuparvi, ma anche il lavoro, due sfere importanti della vostra vita che non riescono a darvi la giusta serenità.

Dovreste tentare ad approcciarvi con maggiore ottimismo ai problemi, questo vi aiuterà a cogliere opportunità positive andando avanti verso l’autunno.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, cambiamenti in arrivo per voi dal punto di vista professionale. Dovreste soltanto prestare attenzione alle clausole del contratto, valutare bene i pro e i contro e comprendere quanto sia positivo lasciare la strada vecchia per la strada nuova. Fase di ripresa dal punto di vista sentimentale, se avete attraversato una crisi di recente riuscirete a superarla.

Cari Cancro, la giornata di domani vi conferirà una grande forza che vi permetterà di affrontare ogni tipo di problema, non c’è niente che possa fermare il vostro ottimismo, rispetto alle settimane precedenti siete molto più confidenti in voi stessi. Approfittate della positività dei pianeti per ottenere buoni risultati.

Cari Leone, giornata un po’ mogia per voi che siete sempre abituati alla grande azione. Domani dovreste affrontare un calo di rendimento sia lavorativo che fisico, un danno che potrebbe durare fino a giovedì. Portate pazienza ed evitate di sovraccaricarvi.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, Paolo Fox prevede per voi una giornata di forza per l’indomani. Siate furbi, cogliete le buone opportunità che si presentano altrimenti rischiate che il prossimo treno passi troppo tardi.

Cari Bilancia, la giornata di domani non sarà molto positiva per voi che invece preferirete cedere a una forte arrendevolezza, vivrete uno stato d’agitazione che vi accompagnerà per qualche giorno, avete assaporato il retrogusto amaro della delusione e non riuscite a mandarlo giù.

Cari Scorpione, la Luna entra nel vostro segno a partire da domani e potrebbe aiutare la vostra vita sentimentale a rimettersi in carreggiata. Se avete lasciato in secondo piano l’amore, questa è l’occasione giusta per recuperare ed evitare la crisi.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata piacevole per voi che darà inizio a un periodo fortunato. I prossimi cinque giorni saranno importanti per vivere belle emozioni, concedetevi qualcosa di bello e fate sentire speciale il vostro partner.

Cari amici del Capricorno, dovete capire se mettervi in gioco o no perché quella di domani potrebbe essere una giornata di riscatto per voi. Da tempo bramate forti emozioni, belle emozioni, ma dovreste imparare anche ad esprimerle. Chi esce da una relazione instabile, può recuperare con nuovi incontri.

Cari Acquario, non siete in un periodo positivo per quanto riguarda l’amore. Forse avete da poco attraversato una crisi e anche il vostro partner non sembra essere tanto convinto dei suoi sentimenti. Che vita di coppia è se manca l’amore? Forse siete in attesa di qualcos’altro ma, nel dubbio, conviene aspettare da soli ed evitare di continuare a illudere.

Cari Pesci, giornata positiva e interessante sarà quella di domani, da tutti i punti di vista. Il lavoro e l’amore procedono di pari passo e in positivo, sono favorite anche le relazioni interpersonali, approfittate per fare qualche nuovo incontro.