Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 9 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 9 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, giornata di tensione per il vostro segno soprattutto in ambito sentimentale. Possibili degli sconti con il partner: cercate di capire cosa volete e in che direzione batte il vostro cuore.

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox prevede per voi una giornata di attesa e riflessione. A condizionarvi sono in particolare alcune difficoltà a livello economico. In amore cercate più conferme, vorreste maggiori certezze che ancora vi mancano.

L’oroscopo di Paolo Fox prevede per la giornata di oggi 9 luglio 2019 una grande buona notizia che vi metterà di buonumore. Qualche difficoltà sul lavoro: i problemi non mancano, e si ripercuotono anche a livello economico.

Amici del Cancro, questo martedì 9 luglio 2019 è una giornata in generale sottotono per il vostro segno. Segnali positivi arrivano solo dall’amore, per fortuna avete superato le tensioni del passato. Fate attenzione in ambito professionale.

Amici del Leone, fate attenzione in questa giornata a ciò che vi circonda. Siete pieni di voi, ma avete bisogno di darvi a volte una frenata, per non litigare inutilmente con chi vi sta attorno. Per i single, periodo favorevole per nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2019 | Vergine

Una giornata assolutamente positiva per la Vergine. Le stelle sono dalla vostra parte: approfittatene. Nei prossimi giorni riuscirete a superare una situazione che da tempo vi toglie il sonno, e recupererete così la serenità perduta.

Cari Bilancia, una giornata in cui è facile discutere con chi vi sta intorno. Vi rendete conto che ci sono molte cose che non vanno, sia a livello lavorativo che sentimentale, e vorreste chiarire. Potreste cambiare il vostro ruolo, magari avendo una promozione.

Amici dello Scorpione, tante buone idee da mettere a frutto in queste giornate secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Bene anche l’amore, ma se una situazione non vi soddisfa più, è il caso di lasciar perdere e andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2019 | Sagittario

Il consiglio per il vostro segno è quello di guardare al futuro e non restare troppo legati al passato. Ponetevi degli obiettivi precisi, sia nella vita privata che in quella lavorativa. Così possono migliorare anche i rapporti interpersonali.

Possibili discussioni in ambito sentimentale nella giornata di oggi 9 luglio 2019. Vi sentite un po’ frenati, come se non riusciste a liberarvi totalmente e godervi questa storia o avventura che sia appieno. Attenti alle finanze, non spendete oltre le vostre possibilità.

Amici dell’ Acquario, le difficoltà a livello economico non mancano. Per questo state cercando di non spendere oltre le vostre possibilità. Questi problemi però vi impensieriscono molto, e per questo vivete giornate un po’ sottotono.

Cari Pesci, oggi 9 luglio 2019 vivete una giornata positiva, durante la quale potrete ottenere delle risposte che vi aspettavate da tempo. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene per realizzare dei progetti a livello professionale.

