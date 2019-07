Oroscopo di oggi 9 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 9 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 9 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 9 luglio 2019

Amici dell’Ariete, nella giornata di oggi dovete fare i conti con la Luna in opposizione. Il momento giusto per valutare come sta andando la vostra vita sentimentale. Se pensate sia il caso di dare un cambio profondo alla vostra relazione, datevi da fare.

Cari Toro, Marte in Leone vi rende nella giornata di oggi 9 luglio un po’ prepotenti e scontrosi con chi vi sta attorno. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Imparate ad essere più diplomatici e ad ascoltare gli altri, anche quando pensate di avere ragione.

Oroscopo di oggi 9 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, la Luna in Bilancia vi invita a recuperare il buonumore che ultimamente avevate un po’ perso di vista. Ritrovate ottimismo e serenità, e approfittatene per recuperare un rapporto ormai logoro con una persona a cui tenete molto.

Cari Cancro, se dei rapporti, sentimentali o no, non vi soddisfano più, è il momento di tagliare i ponti con queste persone e ripartire voltando pagina. Bene in generale l’amore per chi è in coppia: le tensioni di un tempo sembrano superate.

Tendete facilmente a vantarvi e a prendervi meriti che spesso non vi spettano. Questo può rendervi antipatici e facilmente irascibili nei confronti di chi prova a contraddirvi. Dimostratevi più umili e siate maggiormente autoironici.

Oroscopo di oggi 9 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, cercate di capire bene secondo l’oroscopo di oggi cosa volete dalla vostra vita, specie in amore. Non illudetevi inutilmente ma capite se una storia può essere quella giusta per voi.

Cari Bilancia, avete la Luna nel segno, e questo vi sprona a fare un’attenta analisi di quella che è la strada che avete intrapreso. Con il partner dimostratevi più aperti al dialogo, in modo da evitare inutili litigi.

Amici dello Scorpione, imparate ad ascoltare maggiormente quello che il cuore vi dice, pur senza tralasciare la razionalità. Con questo equilibrio otterrete le soddisfazioni che vi attendevate. Bene il lavoro: la promozione che vi attendevate potrebbe arrivare.

Oroscopo di oggi 9 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Bilancia vi rende finalmente più socievoli e disponibili a scherzare con chi vi sta attorno. Valutate bene le relazioni e i rapporti che avete consolidato ultimamene. In amore possibili tensioni con il partner.

Ultimamente vi siete molto dedicati alla cura del vostro lavoro. Attenti però a non trascurare la vita privata, in particolare nei rapporti con il partner. Concedetevi un po’ di spazio da trascorrere insieme.

Cari Acquario, recuperate quel rapporto che vi sembra ormai logoro. Ritrovate quella serenità soprattutto mentale che vi è mancata ultimamente, in particolare a causa di Marte e Mercurio in opposizione.

Amici dei Pesci, mantenetevi calmi in particolare in amore. Sul lavoro grandi soddisfazione in arrivo. Se attendete una promozione da tempo, questo è il momento migliore. La meta è finalmente vicina.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.