Oroscopo Branko 9 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 9 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di luglio, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 luglio 2019.

Oroscopo TPI di oggi: le previsioni delle stelle per la giornata di martedì 9 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 luglio 2019: le previsioni segno per segno

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Cari Ariete, secondo Branko quest’oggi dovrete affrontare una serie di cambiamenti dovuti anche alla Luna in Bilancia, Saturno e Sole in diretta opposizione e nel mezzo anche Venere e Plutone.

Un mix che potrebbe creare qualche problema nella vita di coppia, ma non solo, anche le collaborazioni professionali potrebbero risentire di questo umore ballerino.

Non trasformate il matrimonio in un campo di battaglia, piuttosto portate la vena bellicosa verso altri fronti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Cari Toro, avete tirato un po’ troppo la corda e vi siete spinti al limite, la vostra salute inizia a risentirne quindi forse dovreste ridimensionare il ritmo. Le conseguenze da pagare, altrimenti, saranno salate anche sul fronte economico.

Siete in una fase di cambiamenti, in positivo soprattutto per i più giovani che hanno bisogno di costruire una propria stabilità, trovare il proprio nido.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di oggi 8 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 9 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle sono completamente dalla vostra parte quest’oggi. La Luna in primo quarto vi aiuterà particolarmente in amore, la fortuna sarà dalla vostra parte.

La congiunzione astrale favorevole vi permetterà di sviluppare maggiormente il lato economico del vostro lavoro, così come apportare qualche modifica nella sfera privata.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Cancro, secondo Branko state vivendo una fase in cui a rappresentarvi è Marcel Proust con i suoi romanzi. Vivrete un periodo in cui la carriera e il lavoro non saranno molto proficui, inoltre potreste avvertire una forte malinconia dovuta anche a Saturno in opposizione al Sole che rende molto più pesanti e meno concrete le collaborazioni professionali.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Leone, le stelle quest’estate saranno dalla vostra parte e vi daranno quella spinta in più per concretizzare il vostro da farsi. Marte e Giove son dalla vostra parte così come la Luna in Bilancia crea grande supporto all’amore. Chi ha intenzione di rendere ufficiale una relazione dovrà approfittare di questo periodo positivo dove tutto diventerà più concreto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 9 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, Luna primo quarto nella Bilancia vi aiuterà a gestire al meglio il vostro patrimonio personale, sarete in grado di difendere i vostri interessi anche quando si tratta del vostro partner.

Fate attenzione a chi vuole ingannarvi perché oggi con Giove e Nettuno negativi il rischio è facile.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, avete nel segno una Luna crescente, Mercurio e Marte vi assicurano un grande supporto passionale e dovreste approfittarne.

Alcuni conflitti con l’ambiente possono avere ripercussioni sul fisico e sullo stato d’animo, evitate di prendere troppi impegni con il rischio di non poterli gestire tutti insieme.

Cari amici dello Scorpione, siete affaticati dal caldo e dallo stress, dovete essere un po’ più cauti in questo periodo d’afa. Marte è parecchio ostile, quindi chi di voi pratica della sana attività fisica dovrebbe ridimensionare il tutto per un po’, almeno finché non passa l’influenza negativa di Urano.

Oroscopo Branko 9 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete degli obiettivi da raggiungere e siete già in corsa, niente più fermarvi. Che siano obiettivi professionali o personali, la modalità non cambia. Avete grandi manie di grandezza, motivo per cui sicuramente avrete molti progetti in pentola, ma dovete provare a fare una scrematura, la selezione è naturale.

Cari Capricorno, Saturno vi spinge a trovare una determinata maturità per affrontare al meglio aspettative e ambizioni. Un cambiamento è necessario, soprattutto nei più giovani che devono sperimentare per la prima volta alcune circostanze. Dovrete prendere una decisione difficile ma necessaria.

Cari Acquario, Marte in Leone si oppone al vostro segno il che può scatenare in voi una ricca dose di stress. Prendete le cose con più calma, ridimensionate i ritmi e affrontate il tutto con la giusta dose di razionalità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, la vita richiede passione e voi dovreste accontentarla. I precedenti mesi vi hanno visto giocare sempre nell’angolo e mai a centro campo, dovreste approfittare invece dell’influenza positiva delle stelle per darvi da fare, essere più attivi e coraggiosi per raggiungere i vostri obiettivi e concretizzare le vostre passioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE