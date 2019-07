Meghan Markle sognava di diventare duchessa di Sussex da quando era piccola. Aveva un libro dedicato a Lady Diana, voleva essere come lei, e progettava di trascorrere le vacanze a Londra.

Lo rivela in un’intervista rilasciata alla rivista britannica Express un’amica d’infanzia di Meghan, Ninaki Priddy, che racconta di come l’attrice americana custodisse il sogno di diventare principessa sin da quando, a 15 anni, era andata a Buckingham Palace per le vacanze.

L’attuale moglie del principe Harry desiderava indossare una corona. Alla luce di questa rivelazione, la conquista del principe sembra essere stata una sfida per Meghan, la realizzazione di un piano pensato a tavolino.

Eppure l’interprete della serie TV americana Suits ha più volte dichiarato di non conoscere nessun dettaglio della Royal Family prima d’incontrare Harry.

Meghan Markle e Lady Diana | L’intervista alla BCC

In un’intervista rilasciata all’emittente britannica BBC insieme ad Harry poco dopo il fidanzamento, Meghan aveva detto che incontrarlo nel celebre “appuntamento al buio” organizzato da una comune amica, l’aveva colta di sorpresa. Meghan Markle si era mostrata completamente estranea alla Royal Family e a Lady Diana.

Per lei Harry era uno sconosciuto. E il fatto di vivere in un altro continente, stando a quanto aveva detto quella volta, la rendeva completamente estranea ai fatti della corona britannica.

Ma sembra invece che Meghan conoscesse il piccolo dai suoi primi passi, essendo lei una fan accanita di Lady Diana. Secondo l’amica Priddy, Meghan voleva essere “Lady Diana 2.0”.

L’amica di Meghan, Priddy, dichiara anche che quando la Principessa Diana è scomparsa nel 1999, l’attrice aveva sofferto: era così legata all’immaginario di Lady D che aveva preso questa perdita sul personale.

Sembra proprio che Markle abbia realizzato il suo sogno. E che, forse, nella sua vita nulla è stato lasciato al caso.

L’omaggio di Meghan Markle a Lady Diana nel giorno del battesimo di Archie