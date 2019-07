Meghan Markle è di nuovo incinta? Un particolare alimenta i sospetti | FOTO

Meghan Markle incinta – Meghan Markle incinta? La Duchessa di Sussex è diventata mamma del primo figlio, Archie Harrison, solo due mesi fa ma i pettegolezzi impazzano nel Regno Unito con i media inglesi già scatenati.

Il primogenito è nato il 6 maggio scorso e ha appena ricevuto il battesimo ma una foto della ex attrice americana scattata proprio in questi giorni sta facendo il giro della rete tra appassionati della Royal Family che già sognano la cicogna bis.

Una lieta notizia che aiuterebbe a portare un po’ di serenità a corte considerate anche le voci che vorrebbero il principe William in crisi con la moglie,Kate Middleton.

L’immagine in questione è stata scattata durante il prestigioso torneo di tennis in corso a Wimbledon: la moglie di Harry, mentre sta per alzarsi dal seggiolino, si tiene delicatamente la pancia proprio come faceva quando era in dolce attesa di Archie.

Meghan Markle incinta

Che si sia trattato solo di un gesto involontario? È ancora presto per dirlo ma il prossimo 4 agosto la ex star della serie tv “Suits” spegnerà 38 candeline e dunque è probabile che non voglia attendere troppo tempo per la seconda gravidanza.

I bookmaker nel frattempo già sono presi d’assalto: le puntate più frequenti sono per un secondo baby Sussex entro il 2020. E poi si sa che il principe Harry ha sempre espresso il desiderio di avere una famiglia numerosa.

Proprio come il fratello William che, dalla moglie Kate, ha avuto tre bambini: George (5 anni), Charlotte (4) e Louise (1). Dunque non resta che aspettare presto la lieta notizia.

