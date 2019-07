Meghan Markle foto divieto – “Vietato fotografare Meghan Markle“. Questa sembra essere la nuova regola quando ci si trova in presenza della duchessa di Sussex.

Dopo il battesimo del primogenito Archie celebrato rigorosamente a porte chiuse, arriva il divieto di scattare foto all’ex attrice statunitense anche quando è a un evento pubblico come quello di Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis.

La ex giornalista della Bbc, Sally Jones, è stata infatti intimidita da una guardia del corpo di Meghan Markle durante la competizione di tennis e le è stato vietato di fotografare la duchessa.

In un’intervista al sito TMZ ha raccontato: “Ero seduta nella fila della duchessa e stavo fotografando Serena Williams quando una delle guardie del corpo di Meghan si è avvicinata per dirmi: “Potrebbe non fare le foto alla Duchessa. È qui a titolo privato”.

Sconcertata dalla richiesta, Sally Jones ha risposto al bodyguard che non aveva intenzione di fotografare Meghan e che non si era nemmeno accorta che lei era lì prima di quel momento.

Buckingham Palace ha replicato dicendo che non è una cosa insolita per lo staff chiedere di non fotografare uno dei reali quando è in visita privata. Ma la giornalista è rimasta comunque scioccata dal “divieto” perché la duchessa si trovava a un evento pubblico in presenza di moltissime persone.

