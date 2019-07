Massimo Giletti | Contratto La7 | Non è l’arena | Urbano Cairo | Ultime notizie

Ore 8, prestissimo, Massimo Giletti è già operativo, carico. Come sempre. Sta per incontrare Urbano Cairo, patron di La 7. Con lui sta per iniziare una nuova avventura televisiva dopo il successo con Non è l’Arena. Giletti firma un nuovo contratto (quello con La 7 era scaduto lo scorso 30 giugno).

Sfuma così quella trattativa con Mamma Rai, iniziata con l’arrivo della direttrice Teresa De Santis, durata diversi mesi. Tutto senza dichiarazioni ufficiale del diretto interessato, che è tornato in Rai a Ballando con le stelle come super ospite di Milly Carlucci. Quando ha gridato: “Viva la Rai” tutti hanno immaginato che si trattasse di un messaggio in codice. Ma la trattativa era ancora in alto mare. A Giletti, secondo indiscrezioni, è stata proposta La vita in diretta. Ma lui non ha accettato.

Nuova avventura a La 7 dove nelle passate stagioni, ogni domenica, ha solleticato Fabio Fazio (diretto competitor con Che tempo che fa? su Rai 1). Giletti ha portato numeri altissimi con una crescita del 300% degli ascolti. Massimo, nelle ultime settimane, pare che sia stato avvicinato anche da Mediaset (non è la prima volta) e da Discovery. Alla fine ha scelto Cairo. Di nuovo.

Massimo Giletti | Contratto La7 | Non è l’arena | Alla festa di Cairo cosa era accaduto?

Qualche settimana fa, come vi abbiamo già raccontato, Cairo alla festa del suo compleanno – festeggiato a Milano con gran parte dei giornalisti della Rete – aveva chiesto a Giletti: “Resti o no?” Religioso silenzio. “Mi appello al quinto emendamento”, aveva risposto il super conduttore. Sorridendo.

Alla presentazione del suo ultimo libro sulle sorelle Napoli (di cui si è occupato con una super inchiesta su La 7) aveva lasciato intendere di voler riflettere un po’ sul futuro. Una vacanza lampo in Marocco. Et voilà: Giletti è partito per qualche giorno, lontano da tutto e tutti. Forse per mettere palla al centro e valutare bene le proposte. A mente fredda. La decisione del suo rinnovo con Cairo sarebbe arrivata ieri. La notte più lunga per lui è stata quella appena trascorsa, prima dell’incontro con Cairo che pare sia avvenuto a casa dell’imprenditore.

Nei prossimi giorni ci sarà a Roma la presentazione dei palinsesti di La 7. In quell’occasione Giletti potrebbe sfoderare qualche notizia in più. Stupendo tutti, come sempre. Chi lo conosce bene sa che non si affida ad agenti, ma da vero bomber preferisce trattare a tu per tu con gli editori. Prima di segnare il gol decisivo. Carta e penna alla mano, Giletti ha firmato.