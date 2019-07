Malika Ayane ha subito un incidente in moto. A raccontare le dinamiche della vicenda è stata lei stessa sul suo profilo Instagram.

Nella foto pubblicata dalla cantante si vede la fasciatura al ginocchio. L’incidente in cui è rimasta vittima Malika Ayane non è stato grave. Lei stessa scrive: “Una rotonda presa male!”.

Malika Ayane: “Io, figlia di un marocchino, dico che questa politica non è solo razzista, ma disumana”

L’amico e conduttore Marco Maccarini ha poi commentato: “Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti”.

E Malika ha replicato: “Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?”.

Anche un follower si è inserito nello scambio di battute, la futura giudice di X Factor ha risposto: “Pare che si impari anche così…”.

Malika Ayane si è concessa una vacanza estiva in moto in Corsica prima degli impegni lavorativi che la occuperanno con il talent show.

Malika Ayane incidente | La foto pubblicata dalla cantante su Instagram

X Factor 2019, ecco chi sono i nuovi giudici del talent show di Sky

Malika Ayane intervista razzismo

La cantante ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato, tra le altre cose, delle sue origini e della questione del razzismo in Italia. Malika Ayane è infatti figlia di padre marocchino e madre italiana.

“Però mio padre non è venuto in Italia con il barcone – specifica la cantante – Erano gli anni ’70, mia madre era andata in Marocco in viaggio. Si sono innamorati e hanno deciso di venire in Italia quando mia mamma è rimasta incinta di me”. [Qui l’intervista completa]