Vende l’acqua usata della sua vasca da bagno: influencer presa d’assalto dalle richieste

Influencer vende acqua vasca – Una seguitissima influencer si è messa a vendere l’acqua usata della sua vasca da bagno, un’iniziativa che ha raccolto un vastissimo successo online al punto che le scorte sono andate tutte a ruba.

La trovata di Belle Delphine ha dunque fatto il tutto esaurito nonostante l’inusuale”prodotto” in vendita. Sul suo negozio online , fino a poco fa, era possibile acquistare alla cifra di 30 dollari l’acqua.

La ragazza ci tiene a specificare che “non è potabile e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali”.



Belle Delphine è una nota influencer sudafricana attiva su Instagram e Snapchat. Non solo, la giovane è anche una cosplayer ovvero una persona mascherata da personaggi dei manga giapponesi.

Sul social network fotografico conta oltre 4 milioni di follower e, per promuovere il suo prodotto, ha postato anche diversi video in cui si fa riprendere nella vasca da bagno mentre ammicca alla telecamera.

“Non mi aspettavo che l’acqua della mia vasca da bagno potesse andare sold out. Ne farò dell’altra al più presto anche se è strano fare così tanti bagni in soli due giorni – ha scritto la giovane dalla parrucca rosa – non mi aspettavo proprio che così tante persone potessero essere interessate ma se volete, tornerò presto”.

L’idea di Belle Delphine però ha anche retroscena inquietanti: molti follower la accusano di avere l’herpes e di voler così contagiare le persone o comunque di non preoccuparsene.

