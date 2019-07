Le immagini impressionanti della grandinata che ha colpito Verona | VIDEO

Domenica 7 luglio la città di Verona è stata colpita da una violenta grandinata. Quindici minuti di vera e propria bufera che hanno tappezzato di bianco la città veneta. I chicchi bianchi della grandine hanno invaso le vie della città.

Le immagini sono impressionanti: in piena estate, la città di Romeo e Giulietta si dipinge di bianco. Sui social gli utenti hanno pubblicato diverse testimonianze dell’evento eccezionale. In alcuni punti della città, come dimostrano le immagini, si sono creati dei veri e propri fiumi in cui scorreva la grandine.

Ma il maltempo non ha colpito solo Verona. Sul Veneto si è abbattuta una tempesta di grandine. Anche Venezia è stata pesantemente colpita da vento e grandine. Ed è proprio nel bel mezzo di una bufera che una nave da crociera, domenica 7 luglio, ha rischiato di schiantarsi vicino a San Marco.

Le immagini impressionanti dell’enorme nave che si avvicina al molo ha fatto il giro del mondo.

I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di domenica, quando la “Costa Deliziosa”, nave della Costa Crociere, stava uscendo dal porto, guidata rimorchiatori.

La nave, probabilmente proprio a causa del forte maltempo che stava colpendo la città e che si è abbattuto sulla laguna con una burrasca di grandine e vento, ha cominciato a sbandare poco dopo il bacino di San Marco.

Ma non solo la grandinata di Verona di domenica scorsa. Continua il maltempo anche nelle ultime ore: chicchi di grandine grandi come uova, trombe d’aria, temperature in picchiata in tutto il nord del paese, dove la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per oggi.

Venezia: nave da crociera sbanda e rischia di finire contro la riva