Fiorella Mannoia contro Salvini – Fiorella Mannoia è insorta contro Matteo Salvini con un tweet al vetriolo. La cantante non ha apprezzato le esternazioni del vicepremier leghista che aveva citato alcune parole del giudice Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci messa in atto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992.

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone”, aveva scritto Salvini sul suo profilo Twitter accompagnando il testo a una diretta social.

“Io non mi arrendo, a difesa degli Italiani!”, aveva concluso il leader del Carroccio riferendosi al braccio di ferro con le Ong sui porti chiusi.

Un gesto che non è affatto piaciuto all’artista romana che si è scagliata contro il ministro dell’Interno reo di aver citato il giudice anti mafia: “Non conosce pudore, né vergogna. Ha violato perfino Giovanni Falcone. Non ci sono più parole”.

Il tweet di Fiorella Mannoia non è passato inosservato: molti utenti hanno solidarizzato con la cantante ma altrettanti non l’hanno presa bene. “Mi piace come cantante, come persona sei penosa…”, “Perché ti risulta che abbia offeso Falcone? Orlando il sindaco di Palermo non ha partecipato alla commemorazione di Falcone, nulla da dire??”.

E ancora: “Mi scusi Mannoia, ma dove l’avrebbe violato? Mica ha detto che era un delinquente, piuttosto me la prenderei con chi viola le leggi, con chi abusa di minori #Bibbiano, con chi fa affari con la mafia e coi trafficanti di esseri umani. Non crede?”

Insomma la polemica non accenna a placarsi e alla stessa potrebbe seguire la replica del vicepremier leghista già bersaglio della Mannoia in passato.

Fiorella Mannoia, tutto quello che c’è da sapere sulla cantante italiana

Fiorella Mannoia furiosa con il Movimento 5 Stelle: “Non sono pentita, sono arrabbiata”