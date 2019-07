Fabio Rovazzi, in uscita “Senza pensieri”: il nuovo singolo insieme a Loredana Bertè e J-Ax

Fabio Rovazzi nuovo singolo – Fabio Rovazzi è pronto a lanciare il suo nuovo tormentone estivo: domani, 10 luglio, uscirà il singolo “Senza Pensieri” che vede la collaborazione di due big della musica italiana come Loredana Bertè e J-Ax.

Il cantante e youtuber milanese 25enne torna a un anno di distanza dalla sua ultima hit “Faccio Quello che Voglio” che ha scalato tutte le classifiche. Al nuovo brano, scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont, hanno partecipato anche la regina del rock italiano Loredana Bertè e il cantautore rap J-Ax.

Anche stavolta Fabio Rovazzi invita a riflettere su temi attuali ma con grande ironia come l’utilizzo ossessivo dei social network, l’eccessivo consumismo e il problema ambientale. “Travolti dallo stress delirio universale, basta solo non pensare, il mondo finirà non ti devi preoccupare”, recita una parte del testo.

“Senza Pensieri” diventerà dunque il nuovo tormentone estivo? Il brano, dalle sonorità pop-funky, al momento è già in pre-save sulla piattaforma musicale Spotify.

Dal 2016 ad oggi Fabio Piccolrovazzi, così all’anagrafe, ha pubblicato solamente quattro canzoni diventate però delle hit da prime posizioni: “Andiamo a comandare” (primo disco d’oro in Italia esclusivamente con lo streaming), “Tutto molto interessante”, “Volare” (realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi) e “Faccio quello che voglio”.

Fabio Rovazzi: carriera, vita privata e curiosità sullo youtuber da milioni di visualizzazioni

Fabio Rovazzi non perde tempo: la nuova fidanzata è Kokeshi (del giro di Fedez)

J-Ax si schiera con Carola Rackete. Il duro attacco a Salvini prima del concerto | VIDEO