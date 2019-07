Fabio Fazio Rai 2 | Palinsesti | Ultime notizie | Che tempo che fa?

Valigia pronta. Fabio Fazio trasloca ufficialmente su Rai 2, diretta da Carlo Freccero. Solo qualche settimana fa sul conduttore, che nella passata stagione era in prima serata di domenica su Rai 1, aveva messo gli occhi Discovery. Indiscrezioni bomba parlavano di un incontro blindato a Milano. Poi è arrivata, in corner, l’opzione Rai 2. Ed ecco servito il cambio di rotta. Che mette fine alle polemiche sul suo mega stipendio da conduttore, visto che per la prossima stagione ci sarebbe anche un taglio del suo compenso (accordato qualche settimana fa con l’azienda di viale Mazzini).

“Mi da fastidio che ci sia chi è pagato dagli italiani per fare una trasmissione politica. Mi piace il dibattito, per me la può fare anche a Natale e Capodanno. Mi da fastidio che su una televisione pubblica pagata dagli italiani ci siano stipendi da milioni di euro, a cui la Lega ha deciso di imporre un tetto”, aveva dichiarato il leader della Lega ai microfoni di Radio 24. Una frecciatina diretta a Fazio. Senza mezzi termini. Ma l’approdo del conduttore su Rai 2 (che sembra sia stato voluto fortemente da Freccero) potrebbe mettere anche la parola fine al duello a distanza.

Fabio Fazio Rai 2 | La polemica sullo stipendio

Fazio è finito nel vortice delle polemiche per il suo mega stipendio e per i costi del suo programma (si aggirerebbero intorno ai 450 mila euro a puntata). “Due milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000; ma, non si sa perché, tutti i giornali hanno scritto 11 milioni e 200”, aveva rivelato il conduttore in una recente intervista. Il suo programma è finito in anticipo rispetto al calendario stagionale, scatenando altre polemiche. Adesso, però, con il suo passaggio a Rai 2 e con il ridimensionamento del budget sembra che sia stata trovata la quadra.

Tra le novità annunciate da Carlo Freccero su Rai 2 ci sarà una serata evento con Renzo Arbore dedicata a Renato Carosone e poi, come annunciato ieri da TPI, grande spazio ai comici della commedia italiana come Sandro Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber con Max Tortora e Margherita Buy”. Infine capitolo Simona Ventura: la domenica un programma di calcio e intrattenimento dalle 12 alle 13, in quello spazio che per anni aveva occupato Michele Guardì. Il suo “Mezzogiorno in famiglia” è andato definitivamente in pensione.

