La conduttrice di Dazn Diletta Leotta ha annunciato di essere tornata single da circa un mese. La showgirl del calcio ha infatti lasciato il fidanzato Matteo Mammì, nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex amministratore delegato di Sky.

“Sì, sono single. È stata una decisione di comune accordo, ma non si sa mai perché certi amori fanno lunghi giri e poi ritornano”, così Diletta Leotta ha annunciato la fine della relazione con Mammì.

Leotta e Mammì stavano insieme da circa due anni e negli ultimi mesi si erano rincorse le voci di un imminente matrimonio, ma in un’intervista il 43enne fidanzato della showgirl aveva smentito tutto.

Ora Diletta Leotta è uscita allo scoperto e per la prima volta dopo la rottura ha deciso di parlare al pubblico della fine della relazione. Ed è in questa occasione che ha descritto come vorrebbe che fosse il suo uomo ideale.

Diletta Leotta single | Ecco l’identikit del fidanzato perfetto

“Deve avere gli occhi verdi come papà, essere simpatico, di carattere, paziente e intelligente. Mi piacerebbe che fosse un po’ più alto di mio padre, a quel punto sarebbe davvero il top”, ha dichiarato la showgirl.

La conduttrice di Dazn ha smentito anche il flirt con l’ex tronista del Grande Fratello, Francesco Monte: “Con lui c’è solo un’amicizia, niente di più”.

