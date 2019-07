Concorso Regione Campania 2019: oggi il bando in Gazzetta Ufficiale?

È attesa oggi, o al più per venerdì 12 luglio 2019, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso della Regione Campania finalizzato all’inserimento di 10mila nuove figure all’interno di uffici ed enti dell’amministrazione regionale.

Dopo diversi slittamenti dovuti all’attesa della possibilità di esercitare, per quanto riguarda tale concorso, la deroga alla mobilità concessa dal ministero guidato da Giulia Bongiorno, quello della Funzione Pubblica, e l’approvazione della norma che, quindi, dà la possibilità di assegnare tutti i nuovi posti, l’uscita del bando per il maxi concorso è ora imminente. Secondo quando annunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi la data di uscita del bando confermata era lunedì 8 luglio, ma dato che la Gazzetta Ufficiale, nella sua serie dedicata a concorsi ed esami, esce sempre il martedì e il venerdì, è necessario attendere ancora qualche ora (o qualche giorno).

Il bando, che definirà una volta per tutte il preciso numero di posti banditi, i requisiti, le tempistiche per le prove selettive e le modalità per trasmettere la candidatura, sarà quindi disponibile tra oggi, martedì 9 luglio, e venerdì 12 luglio.

Sempre secondo quanto più volte spiegato da De Luca le prove concorsuali si svolgeranno a settembre 2019, in modo tale da poter procedere con i primi inserimenti negli uffici della Regione Campania dall’autunno. Trattandosi di un corso-concorso, coloro che avranno superato i primi step selettivi saranno chiamati a svolgere un tirocinio retribuito direttamente all’interno dell’ufficio in cui verranno poi inseriti a tempo indeterminato.

A questo link, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, potrete trovare il bando di concorso 2019 della Regione Campania.

Continuano, nel frattempo, le procedure da parte di Formez al fine di individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui si svolgerà la prova preselettiva: i soggetti interessati potevano proporsi fino al 5 luglio 2019. Ricordiamo che, secondo quanto chiarito dalla Regione Campania, il concorso prevederà una prova preselettiva, delle prove scritte e un percorso formativo retribuito (con mille euro mensili circa).

