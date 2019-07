Chiara Nasti stavolta ha esagerato con Photoshop. La bellissima influencer si è fatta prendere la mano con i ritocchini e ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto discutere parecchio. Followers e non.

Nello scatto si vede Chiara intenta in una passeggiata, con i suoi mini shorts che lasciano intravedere il sedere perfetto e un crop top che le lascia la pancia piatta scoperta. Gli occhiali scuri a riparare gli occhi dal sole e le labbra socchiuse.

In bella vista c’è il suo braccio. Unghia lunghe perfette, braccialetti e tatuaggi, ma non solo. Quello che salta subito all’occhio, però, è il gomito di Chiara Nasti, che non è proprio normale. Infatti sembra che l’influencer abbia cercato di modificare il suo braccio, ma invece di migliorarlo l’abbia peggiorato.

Nella foto sembra quasi che il gomito “coli”. E a far notare alla fashion blogger l’errore grafico sono gli stessi utenti. “Ti sta cadendo il gomito”, scrive qualcuno. “Photoshop a go go”, si legge in un altro commento. “Con tanti soldi che tieni non sai pagare manco uno che sa usare bene photoshop!”, scrive un altro utente. E ancora: “Omeodeo ti è caduto il gomitino”; “Fa così caldo che le si sta sciogliendo il gomito”; “Foto modificata… La vita così non si è mai vista… Poi capisco che fa caldo ma il gomito che si sta sciogliendo è assurdo”.

E proprio su Photoshop, il web si divide. Negli ultimi giorni Elisabetta Canalis prima e Alessia Marcuzzi poi hanno pubblicato delle foto in cui appaiono (volutamente) deformate: seno enorme e sedere sproporzionato. La loro è una battaglia contro quelle donne che ricercano la perfezione a tutti i costi, sui social, e ricorrono ossessivamente a Photoshop.

“Forget the mistake, remember the lesson”, scrive Chiara Nasti accanto alla foto. Ecco, Chiara, remember the lesson: la prossima volta meno Photoshop.