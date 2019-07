Chiara Ferragni e Fedez partono per il Giappone e con loro va anche il piccolo Leone, che, per l’occasione speciale, ha indossato un kimono. Sul bambino di appena un anno, il tradizionale abito giapponese fa un effetto strano.

Dolcissimo e buffo insieme, Leone fa il pieno di complimenti sul web. Su Instagram, infatti, mamma Chiara pubblica ben due scatti in cui si vede il piccolo di casa Ferragnez indossare uno splendido kimono.

Sotto agli scatti che annunciano l’imminente partenza di Chiara Ferragni e Fedez per il Giappone con Leone in kimono, piovono commenti che elogiano il piccolo Leone, ma a catturare l’attenzione dei più non è il suo vestiario decisamente bizzarro, quanto piuttosto la sua pettinatura.

L’influencer di Cremona e il rapper milanese da un anno a questa parte hanno abituato i loro followers a un Leo con i ricci biondi che gli cadono sul visino dolce da angioletto. Oggi, invece, mamma Chiara ci mostra un Lello diverso.

I capelli pettinati di lato, ordinatissimi, con i ricci spariti che lasciano posto a una riga di lato che mai gli avevamo visto. Insomma, lord Lello piace sempre, ma con il capello ordinato forse ancora di più.

“Che amore con i capelli così!un ometto!”, si legge in un commento. “Ma soprattutto I ricci dove sono???? È troppo carino cosi”, scrive un altro utente. E ancora: “Muoio con la riga al lato!”, “Guarda che tenero tutto pettinato”, “È pettinato come Richie Rich😍😍”.

Chiara Ferragni, Fedez e Lello si preparano a lasciare Milano proprio in queste ore per raggiungere il Giappone. Qualche settimana a Tokyo, non per vacanza ma per lavoro. Lei, infatti, qualche giorno fa ha pubblicato la sua agenda, specificando che dal 9 al 21 luglio sarà in Giappone per girare uno show americano.

Ora non resta che continuare a seguire i Ferragnez per scoprire di che si tratta.

