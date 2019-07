A poche ore dal battesimo di Archie, il primogenito di Harry e Meghan, sui social network sono state diffuse le foto di famiglia dell’evento, ma c’è un errore che vede coinvolta la principessa Diana.

Il duca e la duchessa di Sussex, a poche ore dalla cerimonia, hanno condiviso lo scatto ufficiale del battesimo di Archie. Nella foto si vedono i reali raccolti attorno all’ultimo arrivato di casa Windsor.

Oltre a Harry, Meghan e Archie, nella foto si vedono il principe William e Kate Middleton, il principe Carlo e la moglie Camilla, la nonna materna di Archie Doria e le due sorelle di Lady Diana. Si tratta di Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes.

Il problema è che chi ha scritto la didascalia che accompagna la foto ha commesso un errore, che di certo non rende onore alla defunta madre di Harry. I nomi delle due donne sono stati invertiti. Sembra una cosa da poco ma non lo è affatto.

La foto ufficiale del battesimo di Archie, come quelle di tutti gli eventi reali, devono essere impeccabili: tutto è curato nei minimi dettagli, dalla disposizione dei soggetti nello scatto alle loro espressioni.

Dunque invertire i nomi delle due sorelle di Lady Diana è stato un errore dovuto alla negligenza o alla distrazione che non può essere accettato nella famiglia reale. L’errore è stato corretto nel giro di pochissimi minuti, ma, si sa, il web non perdona, e così in molti hanno fatto notare lo scivolone sotto alla foto.

Nonostante l’evidente errore della foto del battesimo di Archie, c’è da sottolineare come la presenza delle due sorelle della principessa del popolo sia stato un gesto che onora la memoria di Lady Diana.

A volerle è stato il principe Harry, ma Meghan Markle è stata ben lieta di presentare il piccolo Archie alle sorelle della suocera che non ha mai conosciuto.

