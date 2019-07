Il bagaglio pesa troppo? L’idea geniale di un passeggero per aggirare le regole al check-in | VIDEO

Josh Irvine, 46enne scozzese, ha trovato un escamotage geniale per aggirare le regole sul bagaglio a mano. Per evitare di pagare il supplemento, l’uomo ha aperto la valigia al check-in e ha indossato 13 t-shirt. In questo modo non ha superato il limite di peso consentito per il bagaglio.

Il video è stato girato all’aeroporto di Nizza in Francia ed è stato condiviso sui social dal figlio su Twitter.

Ha risparmiato 100 euro in questa maniera. “La ragazza al bancone del check-in ci ha chiesto se volevamo pagare, ma mio padre non ci ha pensato su un attimo: ha aperto la valigia e ha indossato velocemente 13 indumenti per arrivare al peso consentito e non spendere 100 euro in più”, ha raccontato il figlio Josh ai media locali.

“Abbiamo avuto un po’ di problemi quando abbiamo fatto i controlli di sicurezza perché tutti pensavano che stavamo cercando di contrabbandare qualche prodotto nascondendolo sotto ai vestiti. Per fortuna tutto è andato bene e ci siamo imbarcati risparmiando più di 100 euro”.

Lo scorso anno, un passeggero Ryanair ha aggirato la politica sul bagaglio a mano della compagnia aerea introdotta nel novembre 2018, con un trucco geniale. Il ragazzo, Lee Cimino, di chiare origini italiane, si è filmato mentre metteva in atto il suo metodo e il video è diventato in pochi giorni virale sui social network. Qui sotto il video.