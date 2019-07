🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 8 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Non sposate le mie figlie | Temptation Island | Fast and Furious | Quarta Repubblica

ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2019 LUNEDI – Ieri sera la programmazione televisiva vedeva, come sempre, una serie di film e programmi che hanno intrattenuto gli italiani nella loro calda serata di luglio. Se Rai 1 proponeva un film francese del 2014 diretto da Philippe de Chauveron, Non sposate le mie figlie, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, il seguitissimo docu-reality Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

A chi va quindi la vittoria nello scontro degli ascolti di ieri sera, 8 luglio 2019?

Ascolti tv | 8 luglio 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Anche questo lunedì ha visto il trionfo, in termini di share, di Temptation Island 6: la terza puntata (qui il riassunto) del programma Mediaset è infatti stato seguito da 3.647.000 spettatori, pari al 23.08% di share. Serata decisamente “fiacca” invece per gli ascolti di Rai 1, che ha trasmesso il film francese Non sposate le mie figlie ottenendo 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share.

Per quanto riguarda invece Rai2 Hawaii Five-0 ha coinvolto 1.109.000 spettatori nel primo episodio, 1.066.000 nel secondo e 750.000 nel terzo, con uno share rispettivamente di 5.39%, 5.57% e 4.98%.

Italia 1 con la replica del noto film Fast and Furious ha raccolto 988.000 spettatori (5.16% di share), mentre su Rai3 Contrattempo è stato visto da 1.046.000 spettatori (5.32%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha interessato poi 1.143.000 spettatori (7.05% di share), mentre La7 con Astronaut Wives Club ha totalizzato 149.000 spettatori con uno share dell’1.01%.

Su Tv8 Agente 007 – Missione Goldfinger è stato seguito da 408.000 spettatori (2.19%), mentre sul Nove un’altra pellicola, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, ha intrattenuto 389.000 spettatori (2.07% di share).

Ascolti tv | 8 luglio 2019 | Lunedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Seppur per pochi telespettatori, nella fascia di access prime time la vittoria degli ascolti è di Rai1 che con Techetechetè ha ottenuto 3.339.000 spettatori con il 17.26%.

Il programma che fa seguito al Tg1, infatti, ha superato Canale 5 che con Paperissima Sprint Estate ha invece registrato una media di 3.287.000 spettatori (con uno share del 17%).

Passando a Rai2 TG2 Post è stato seguito da 803.000 spettatori (4.07% di share), mentre su Italia1 CSI ha visto “online” 871.000 persone (4.69% di share). Su Rai3 VoxPopuli ha invece intrattenuto 867.000 spettatori (4.92%) e Un Posto al Sole 1.581.000 (con l’8.26% di share).

Stasera Italia Estate, in onda su Rete 4, ha visto 965.000 telespettatori (5.33%), mentre La7 con In Onda ne ha raccolte 1.019.000 (5.2% di share).

