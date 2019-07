Sul palco per il clima di Legambiente arriva l’afro-reggae di Alpha Blondy

Torna il festival di Legambiente e anche quest’anno saranno tanti gli ospiti che si alterneranno del palco di Rispecia, la località bucolica in provincia di Grosseto che ogni anno ospita l’evento e in cui nasce il Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile dell’associazione.

Festambiente, questo il nome del festival tutto all’insegna dello sviluppo sostenibile, quest’anno avrà come ospite anche Alpha Blondy, una delle colonne portanti della musica reggae internazionale.

La presenza dell’artista ivoriano al festival, prevista per il 18 agosto, è un segnale importante. La 31esima edizione di Festambiente è dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici e il cantante farà da cassa di risonanza per il messaggio d’aiuto lanciato dai milioni di profughi ambientali che ogni giorno lasciano la loro terra, in preda alla desertificazione e alla povertà.

Alpha Blondy parla ai potenti del mondo e lo fa cercando di creare nel pubblico una coscienza collettiva basata su valori come la pace e la solidarietà universale. Da Jerusalem a Cocody Rock ed ancora Peace in Liberia, Politiqui e il tributo ai Pink Floyd con la versione rivisitata di Wish you were here: è questo solo un piccolo estratto di una carriera costellata di successi che animeranno il palco interamente dedicato al clima di Festambiente e che riusciranno nell’intento di far tornare a casa gli spettatori con la consapevolezza che cambiare il mondo è davvero possibile.

Il coordinatore del festival Angelo Gentili ha affermato: “È un onore per noi ospitare a Festambiente 2019 Alpha Blondy per la sua unica data italiana. Grande artista reggae di fama internazionale, Alpha Blondy, da sempre impegnato nelle tematiche ambientali e sociali, chiuderà il nostro festival con una serata unica, carica di emozioni e di ottima musica”.

Ma tutta la serata del 18 agosto sarà imperdibile: ad aprire il concerto sono i SOUL Rockers Sound System, che sapranno regalare agli amanti della musica il loro sound più che originale tra ska, rocksteady, early reggae, roots dub, fino ad arrivare alla 80’s con un vinyl-set da non perdere.

Special guest d’eccezione sarà Paolo Parpaglione, membro e fondatore dei Bluebeaters, colonna portante degli Africa Unite e precedentemente dei Loschi Dezi. Insomma, quella del 14 agosto a Rispecia sarà una data imperdibile.

