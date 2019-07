Alessia Marcuzzi si scaglia contro l’uso eccessivo di Photoshop sui social e lo fa pubblicando un paio di foto sul suo account Instgram in cui appare decisamente deformata. Ironicamente, la showgirl romana altera le sue forme e lo fa esagerando, con il fine appunto di criticare chi fa un uso sconsiderato della tecnologia per apparire perfetti.

E così la conduttrice Mediaset pubblica una foto in cui appare con le gambe lunghissime, un seno enorme e un sedere altrettanto sproporzionato.

“Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata… ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi🤷‍♀️😝 (guardate il profilo di @leleponsche mi ha fatto scoprire @littlecrumb_…sono morta dal ridere!)”, scrive Alessia Marcuzzi nella didascalia che accompagna la foto.

Ma quello non è l’unico scatto modificato postato dalla showgirl romana. Infatti basta scorrere l’account di Alessia Marcuzzi per notare un altro scatto altrettanto esilarante in cui la showgirl si mostra in primo piano e contesta l’uso di Photoshop. Le sue labbra sono esageratamente gonfie, risultato di un “ritocchino”.

“No, non ho usato un’app per modificare la foto. Mi sono solo fatta un piccolo ritocchino dal mio chirurgo di fiducia! 🤫🤫🤫 (Ispirata dalla mia pazza @littlecrumb_che a sua volta ha preso ispirazione da un’altra pazza: @lelepons 😂😂😂)”, scrive ancora la Marcuzzi.

La “Littecrub” alla quale la showgirl fa riferimento è un’altra donna di spettacolo italiana: Elisabetta Canalis. È stata lei per prima a ispirare Alessia Marcuzzi, pubblicando uno scatto in cui il suo corpo appariva decisamente modificato.

Il bikini estremo di Elisabetta Canalis: “Basta dire che siamo ritoccate”

“E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia. And stop saying that we photoshop our pictures #getalife”, ha scritto qualche giorno fa la Canalis accanto alla foto in cui appare con un enorme sedere.