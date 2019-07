Alessia Marcuzzi fa autoerotismo su Instagram? No, piuttosto prende in giro gli haters.

Dopo aver diffuso foto di lei completamente ritoccate, con il sedere e i seni aumentati, per prendere in giro chi sul social condivide foto modificate con Photoshop, è la volta degli haters.

Alessia Marcuzzi si scaglia contro chi, su Instagram, è sempre pronto a notare ogni dettaglio scomodo e a costruire, a partire da una foto, una polemica o una critica, il più delle volte volgare o offensiva.

Sembra proprio che chi segue i profili dei personaggi pubblici non abbia altro da fare che stare lì a notare quello che non va, il cavillo per attaccare la persona celebre.

E così la show girl continua la sua battaglia, ironizzando sui commenti degli haters e facendoli propri.

Si tratta di un video, girato in macchina, in cui Alessia Marcuzzi stende gambe e piedi sul sedile di fronte, appoggia una mano tra le gambe, e poi riprende la borsa posata sullo stesso sedile su cui ha appoggiato i piedi, con tanto di scarpe. Nel commento al video la show girl previene quello che i follower potrebbero dirle in merito al filmato.

“Non si mettono le scarpe sul sedile”. Si lo so, scusate…era solo un attimo per la foto. “Quella mano lí? Cosa stai facendo??? E no, non sto facendo autoerotismo…l’ho poggiata lí solo per comodita’. Ma adesso la tolgo subito. Scusatemi nuovamente haters, avete ragione, sono un po’ maleducata oggi… ma dovete pensare che…. Ho tutto in una borsa, lo so, l’ho fatta grossa. Aspe’, vado di corsa

#sonofuoricontrollo”

In questo commento la show girl riassume molti dei commenti di chi è sempre attaccato allo schermo del telefono a cercare su Instagram i particolari delle foto per criticarla, o per approfittare di alcune pose della show girl per cogliere una provocazione.

Infatti qualche giorno fa aveva condiviso una foto in cui aveva una borsa posata tra le gambe, con l’obiettivo di sponsorizzarne il brand, e i follower si sono concentrati invece sulla mano.

Marcuzzi sembra davvero non poterne più.

Alessia Marcuzzi Instagram | Il commento al video sull’autoerotismo

Uno screenshot del commento ironico della showgirl su Instagram

E gli haters non si placano. Anzi, continuano ad attaccarla.

“Video insignificante”, o “ma tua figlia li vede questi video?”, scrive qualcuno.

“Noi non ti consideriamo. Sei tu che stai disperatamente cercando di emergere in un mondo che non ti vuole più”, aggiunge qualcun’altro.

Non c’è pace per la show girl.